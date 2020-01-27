高一生4月可試考新學測！「試辦考試」了解新式答題卷、未來題目方向





▲預估將有11萬考生將體驗4月份「試辦考試」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心日前確定，4月將針對本屆高一生進行新型態學測自然科、社會科「試辦考試」，考試範圍為高一必修整年課程，屆時高一考生可自由報考，大考中心表示，目前也已積極研發素養導向試題，並研擬111學年度起適用之大學入學考試「考試說明」。

大考中心副主任黃璀娟表示，為讓首屆考生熟悉新型態考試，提出「試辦考試」計畫，在去年12月底已發函給全台高中，只要本屆所有有興趣的高一生願意受這次的試辦考試，大考中心將會4月10日將答案卡、試題卷（自然、社會題本和新式卷卡合一答題卷）一並寄發到學校，預估將有11萬考生將體驗「試辦考試」。

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▲「試辦考試」為高一整年必修。（圖／記者崔至雲攝）

全台391所高中，黃璀娟說，確切考試時間由各校決定，但大考中心會針對每校抽1至2班，回收自然、社會科試卷，做後續事務系統測試、新答題券的掃瞄等測試使用，其餘試卷則由各校自行批改，大考中心也將在全部考生考完後，公布參考答案和評分標準。

黃璀娟也說，「試辦考試」為高一整年必修，因此有些考題可能學生尚未學到，因此提醒考生，「試辦考試」的分數不重要，主要是要讓學生可以有機會了解新式答題卷和未來題目方向，考取經驗。