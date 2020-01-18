玩具是「喪志」還是「養志」學測國寫好發揮　考生拿玩芭比經驗入題

▲大學學測今天下午第一節考國寫。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測今（18日）第二天，下午第一節考國寫，這次國寫按照往例，一題考「理性文章判斷」，另一題則考「抒發感受」。理性文章這次是要問考生對於兒時玩玩具時是屬「玩物喪志」還是「玩物養志」，考生認為該題較好發揮；另一篇則是以蘇東坡的兩篇文章，並要考生以「靜夜情懷」為題寫一篇，多數考生認為這題較難發揮，需要花時間思考一下。

政大附中李姓重考生指出，今年的考題「靜夜情懷」雖然需要思考一下才能寫，但是比去年簡單。針對「玩物喪志」還是「玩物養志」，萬芳高中楊姓考生說，自己是寫玩物養志，寫自己小時候玩玩具車的經驗，更傻笑表示，感覺不會有人寫玩物喪志。

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▲學測國文作文。（圖／記者許展溢攝）

南湖高中張姓考生說，這次的考題比去年好寫，第一題自己是寫玩物養志，描寫自己小時候玩芭比娃娃，讓她未來想成為服裝設計師的故事；靜夜情懷她則是寫自己在夜晚心情不好時，如何抒發情緒、宣洩自己不開心的經驗。

師大附中考生也說，自己以小時候玩積木的經驗來寫「玩物養志」，同時描述因為小時候的玩積木經驗，讓他現在對自己動手做相當感興趣，未來也希望可以考上建築相關科系。

