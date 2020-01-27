老婆仰躺熟睡！尪蓋「巨無霸逼真抱枕」怕著涼　萬人笑哀悼：絕對離婚

▲尪幫蓋「巨無霸逼真抱枕」怕老婆著涼！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

說到最可怕的生物，不少人一定聯想到蟑螂，下秒尖叫逃命！不過，一名人夫似乎不想活了，竟在太座身體上開完笑，趁她熟睡時，買了一隻小強抱枕，還自豪直呼「我猜等等她醒來，一定會說我是個體貼的好老公！」照片曝光後，掀起萬名笑炸，「下輩子好好做人吧！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》竊笑表示，某日看老婆正睡得香甜，他忽然有個大膽的想法，「我怕她著涼，所以幫她蓋了一個新買的抱枕！」

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心驚驚照片可見，只見一隻巨無霸強哥，乖乖躺在老婆身上，逼真的外觀、觸鬚跟6隻腳，幾乎占據半個人身軀，不禁讓人看得渾身發抖。原PO卻一臉得意直呼，「我猜等等她醒來，一定會說我是個體貼的好老公！」

照片曝光後，引來1.1萬名網友朝聖，「太可惡了啦，這個月準備吃沙配水」、「醫院wifi訊號好嗎？」、「這樣搞，新年開始可能是你痛苦的開始」、「你是不是七天到了，才回來po文的」、「下輩子好好做人」、「如果真的很怕蟑螂的這應該會嚇到，要去收驚吧」、「老婆應該會把蟑螂跟你一起燒了」。

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▲原PO終於報平安，不過整身鼻青臉腫，好慘！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



原PO無聊當有趣的行徑，也秒惹怒一票人妻，「我一定翻臉」、「會讓你變成大體貼在地上的老公，簡稱『體貼老公』」、「我老公敢開這種玩笑的話，離婚伺候」、「這我會生氣耶，睡醒是真的會嚇到，覺得別開這玩笑比較好吧」、「如果真的很怕蟑螂的這應該會嚇到要去收驚吧」、「如果是我，醒來就送一巴掌」、「我老公如果買這個就把他趕出去」。

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