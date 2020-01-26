狂蒐「日本風格招牌」塞爆家！老婆撂狠話：不是貨出去，就是你出去

記者黃彥傑／台北報導

在台南，各種隱藏在巷弄的質感小店及民藝店，是每個文青必去的城市，這裡的人及建築，也十分耐人尋味。一位「招牌控」達人王哲瑋，到處蒐集各種老招牌，有台灣、日本的，最後鍾情日本招牌為主，他說：「日本的樣式都比我們台灣霸氣許多。」

▲王哲瑋蒐藏招牌多到被老婆警告：「不是貨出去，就是你出去。」（圖／記者黃彥傑攝）

王哲瑋小時候生活在傳統家庭，年輕開始對老東西產生感情，開始搜集各種物件，老櫃子、文獻、文具用品…..想得到的各種老東西都搜集，最後鍾情「招牌」。東西越買越多，家裡都被塞滿，老婆撂下狠話：「不是貨出去，就是你出去。」於是趕緊找了間店面，販賣起老物及招牌，但主力還是在老招牌上。

他說，招牌是一家店的精神跟靈魂，也是從創始到關店最後存在的東西，有時進去店家詢問他們招牌是否有出售，被趕出來的機會相當高。再一次偶然機會，接觸到日本招牌，才知道招牌世界是如此的大，以台灣招牌為例，通常都是在木板上書寫字體。非常單調。但日本招牌非常多樣，有琺瑯材質、木頭材質、電招牌，再加上招牌上的圖案、顏色、數字設計變化豐富，也可看出當時年代變化。

▲王哲瑋說日式招牌多樣，會製作出鬼的形體，用一種霸氣方式呈現。（圖／記者黃彥傑攝）

王哲瑋從入手第一塊日本招牌到現在，經手約1800片以上，年代最遠到大正時期。他說，日本招牌跟台灣招牌差別在哪？日本招牌從邊框、金漆、圖案、排版都是一筆一畫製作而成，甚至會做得更精緻、立體，就因為如此費工，幾乎找不到一模一樣的招牌，台灣的招牌就顯得單調。例如有些賣藥的招牌，製作出鬼的形體，用一種霸氣方式呈現。告訴消費者，自家藥材珍貴、效果好…用浮誇的行銷手法，讓人一眼就可以馬上聯想到自家品牌，這種招牌突破傳統，以當時來說完全不輸給我們現代人。

▲日本招牌從邊框、金漆、圖案、排版都是一筆一畫製作而成，甚至會做得更精緻、立體。（圖／記者黃彥傑攝）

在那麼多塊招牌中，令王哲瑋印象最深的是，在一間工廠收到一塊招牌，方方正正，字體看起來不錯，會買的最大原因它是檜木材質，買來便放在門口擺設。有一天，一位民眾路過看到，進來詢問「我們工廠招牌怎會在這邊？」聊了一下才知道，這位民眾他們家工廠倒了，這中間也不曉得誰將招牌賣出去？最後他把招牌買走，回去時說：「我帶回去的是我們家的歷史」，這句話令人非常感動。

▲店內販售各種老物。（圖／記者黃彥傑攝）

這些招牌老物件得以延續，在於我們對它有了情感，販售的不只是招牌，也許是一段歷史，不管是工法、圖樣、字樣，都展現出一家店的精神，日子久了，你我都是有情感的，有些雖然平凡樸拙，卻傳達出時光靜謐的美感。

▼老物襯托出店內懷舊氛圍。（圖／記者黃彥傑攝）





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