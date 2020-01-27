妻送大紅包！他買燒仙草「爽抽4張500付帳」糗炸　急向老闆道歉：不買了

▲妻送大紅包，4張500元開了大玩笑！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

對於總是把薪水貢獻給老婆的人夫們，最期待能收到零用錢，口袋飽飽好過年！一名男網友卻討拍，今年開心收到「4張500元」的大紅包，結果要拿出來付帳時，場面超尷尬，原PO趕緊向老闆道歉外，還急得逃離現場，默默安慰自己，「因為身為一名人夫，身上是不允許有錢存在的」，掀起萬人笑炸。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，昨（26）日晚上，親愛的老婆大人突然遞上一個紅包，「說是慰勞我一年的辛苦」，讓原PO感動無法自拔，就怕這包天掉下來的私房錢隨時會不見，他趕緊塞到口袋裡細心呵護。

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隨後原PO出門辦事，回途路上，他貼心買幾杯燒仙草回去孝敬岳父岳母，正當老闆都打包好時，原PO得意掏出紅包袋，手一抽出現4張500元，結果悲劇發生，「嗯…是500沒錯，然後就沒有然後了！」

真相超展開，爆笑畫面可見，500元是假鈔啦，正面本該出現的棒球選手，如今換成歌手伍佰頭像，「背面是空白的」，讓原PO的臉超綠，空氣瀰漫尷尬氣氛，硬著頭皮向老闆道歉後，所幸，燒仙草剛好被其他客人買走。

「重點來了，我沒生氣！」被老婆戲弄的原PO，卻一秒展現大氣，直呼「因為身為一名人夫，身上是不允許有錢存在的，我也是一名500的鋼鐵粉絲！」實在讓人哭笑不得。

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▲原PO哭哭自曝，N年前已把提款卡給老婆了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章貼出後，引來近2萬人笑歪狂讚，「丟臉丟到家哈哈哈」、「身為一個男人，婚後沒錢在身上很正常」、「如果我是老闆，我會把燒仙草給你」、「夫妻間的情趣，但我自己個人是沒辦法接受這樣的玩笑」、「雖然說男人有錢就作怪，但這也太離譜了，我至少也會給老公100真鈔」、「扯！不過證明了，你是真愛」、「老婆應該沒想到，你真的完全沒看就直接拿出去用了」、「改天交薪水，你也可以夾些假鈔回去」、「我會生氣…這不是好玩」。

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