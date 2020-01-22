娶越南嫩妻！台男慘失業「悔曝4點後果」　網一看反閃瞎：屌打台女

▲原PO娶越妻，羨煞眾人！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《台女噴台男「娶越女都老窮病」 他貼23歲嫩妻照打臉：她說上班養我就好》，指出男網友娶越配屌打台女，掀起熱議！最近一名人夫則狂怨4點「娶越籍老婆的後果」，驚呼「真的要好好看看，再三考慮啊！」假抱怨真炫耀文曝光後，一秒閃瞎大批網友！

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享親身經歷，「奉勸各位真的不要去娶越南老婆…別浪費這個機票跟時間」，接著洋洋灑灑列出4條「老婆可怕事蹟」，原PO說，礙於前一段時間失業，「都沒給她錢，沒想到她居然沒有落跑，還自己去找到一個月賺三萬多的正職工作，害我在家睡到自然醒，都有點愧疚…」

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第二點，原PO除了上班，其他時間都宅在家玩手機，「說要帶她出去玩都說不用！害我自己想出門玩都很尷尬。」第三點，老婆賢慧又體貼，「平時在家，我老母在煮飯打掃，她也居然會跟著下去幫忙，害我在客廳納涼，眼睜睜的看著她做，也很不好意思！」

第四點，老婆身材婀娜多姿，「明明超愛吃甜食、喝碳酸飲料+炸雞，可是卻怎麼都看她吃不出肉長不出肉來，害我跟著她吃，結果肉都長我身上來！」原PO看似抱怨，其實是拐著彎曬恩愛，「真的要好好看看，再三考慮啊！」

炫耀文一貼出後，秒讓大批老司機眼紅了，「這是要閃死那些單身狗嗎」、「真的，同事交大畢業也去取了越南妹」、「運氣很重要」、「個案。但越南妹子顏值平均好上許多是真」、「到好老婆是不分國籍的！要珍惜喔」、「這是越南妹子業配文」。

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▲網閃瞎：屌打台女！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

另一派則拿板凳看好戲，「到底是娶傭人，還是娶老婆？嫁給這種人真的不幸」、「隔壁的生了小孩跑掉了，因為老公無法溝通」、「等你老婆拿到身分證你就知道」、「可以10年後再po一次使用狀況嗎」、「很多越南嫁來台灣的，老婆沒怎樣，老公還不是外遇」、「可能是你運氣好吧？聽過很多落跑的」。

有網友跳出來分享真實故事，「越南女生很多勤儉持家的，我本身有很多越南女生朋友，每一個對老公都是忠心耿耿，很會做家事也很會煮飯，工作也不怕吃苦，想法都很單純直接，娶越南女孩子真的很棒啦～又很貼心重點越南女生顏值身材都不錯」、「很多越配其實很好，不好的反而是男生這邊，跑掉的就另當別論，至少我認識嫁來台灣的都很肯做」。

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