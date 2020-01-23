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慎入！蟑螂不吃不喝多久會死？網實測超驚人「牠會開始吃自己的腳」

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蟑螂的生命力十分頑強，不吃不喝的存活時間，比想像中長很多。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWAN

之前有網友在PTT好奇發問，他在家中地板發現一隻死掉的蟑螂，但身上沒有明顯外傷，所以猜測這隻蟑螂是餓死的。不過如果蟑螂不吃不喝，到底可以過多久才會被餓死？這個引發不少網友熱議，還有人真的做過實驗，出現驚人的結果。

「到底蟑螂（小強）多久沒吃東西會死掉？」這個問題之前曾在臉書引起不少網友討論，有網友提到蟑螂不吃不喝會死「主要是渴死，不是餓死」；還有網友稱自己曾用罐子把蟑螂裝起來，「過了幾天牠竟然開始吃自己的腳充飢」。

其實有大陸的YouTube就曾做過實驗，看看蟑螂在有空氣流通的罐子裡，不吃不喝最長可以撐多久才死掉？結果抓了5隻蟑螂一起實驗，結果發現竟有蟑螂在不吃不喝狀態下，活了40天才死亡；最短命的也撐了3周以上，足見蟑螂的生命力有多強韌。不過有不少網友都做過類似實驗，蟑螂的存活結果也各有差異，有人分析這可能取決於蟑螂的不同品種、每隻蟑螂被抓之前的生存與體能狀態，而有不同結果。

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