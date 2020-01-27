失業女遇房東猛催房租欲跳河尋短　「我們很需要妳」警喊話拉回命

<strong><br type="_moz"> </strong>

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區中興橋日前一名李姓女子身體懸空，整個人在橋面欄杆外欲跳河輕生，警方到場了解後好言相勸，並耐心安撫「我們也很需要妳！」才趁其不注意將她拉回，李女表示因為失業又被催討房租錢，一時間想不開才會想要尋短，李女因精神不穩，護送往醫院後通知家屬帶回。

三重分局中興橋派出所林冠佑、郭紘銘2名員警，日前6時許接獲通報中興橋上有女子準備要跳河，立即請女警狄育苗也火速趕往現場，發現李女將包包、鞋子放在護欄旁後，整個人已跨出欄杆外，隨時有跳下淡水河輕生的可能，女警好言相勸並耐心安撫狀況，才知道李女（39歲）無業又遇房東追討房租錢，經濟壓力重大導致心情低落而萌生輕生念頭。

▼失業女遭催討房租壓力大險些輕生，三重警勸阻救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）

員警不斷藉由聊天放鬆李女心情，並企圖誘使她回到橋面，趁她轉移注意力時將李女拉上欄杆回橋上，隨後由救護人員檢視身體無礙，因李女情緒不穩，由員警將李女護送至新莊署北醫院就診，李女提供家屬電話，遂通知其家屬帶回照顧。

三重分局呼籲珍愛生命，希望無限，自殺不能解決問題，自殺影響的不只是自己一條生命、更會讓親友留下無比悲痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過 送醫搶救身亡

►想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌 全慘遭肉搜關版

►舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」