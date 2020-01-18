先嗇宮聯袂林堉琪基金會連續7年辦圍爐　馬英九到場祝福...自嘲已「初老」

▲ 三重先嗇宮聯袂林堉琪基金會連續7年辦圍爐，馬英九到場祝福，自嘲已是「初老」。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，財團法人林堉琪先生紀念基金會與新北市先嗇宮延續對三重區獨居長者的歲末關懷，18日在萬華凱達大飯店舉辦圍爐，副市長謝政達代表侯友宜市長到場祝福並致贈長輩悶燒罐；前總統馬英九也受邀出席參加，他說自己現在也算是「初老」了，照顧長輩等於是照顧自己的未來。

馬英九也盛讚先嗇宮董事長李乾龍在三重市長任內成立慈暉志工隊，一年365日天天為獨居長者送餐，即使卸任了，17年來不改其志。已連續7年免費招待三重獨居長者圍爐的宏國關係企業財團法人林堉琪先生紀念基金會，由中華奧會副主席陳士魁代表宏國集團參加。

▲ 新北市副市長謝政達和社會局副局長許秀能代表侯友宜市長致贈長輩悶燒罐。

陳士魁說，董事長林謝罕見和集團成員中華奧會主席林鴻道出身於三重，飲水思源，因此對於地方有份感情，會持續支持先嗇宮全力贊助圍爐活動。在圍爐前，慈暉志工並以一對一陪伴的方式，帶領長輩一遊林安泰古厝，傳統四合院建築古色古香，讓長輩度過愉快的一天。

活動前還安排享譽國內外、獲獎無數的歐陽慧珍舞蹈團表演食神、康定情歌等精湛舞蹈，格致高中學生也帶來扯鈴及弦樂重奏，並將同學節省下的零用錢，湊成每包200元，致贈給在長的每位長者；另外三重福隆宮也致贈每人500元紅包。

▲ 歐陽慧珍舞蹈團以精湛民俗舞蹈娛樂三重獨居長輩。

馬英九致詞時表示，三重的長輩真幸福，在前三重市長李乾龍的創立下，成立慈暉志工隊，運用民間資源，一年365天風雨無阻為100 多位獨居長輩提供送餐服務，即使卸任了，還以先嗇宮董事長名義，持續關懷長輩，每年辦理出遊和圍爐活動。

馬英九也為主桌10位長輩一一繫上圍巾，親切問候提醒注意保暖，並在謝政達、李乾龍、社會局副局長許秀能和三重區長劉來通等人的陪同下，逐桌向長輩敬茶祝福，許多長輩拿著手機紛紛與馬英九自拍合影，馬英九來著不拒，還致贈長輩他親自書寫的春聯。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 馬英九小心翼翼為獨居長輩繫上圍巾 ，李乾龍送上紅包。

▲ 馬英九特別在春聯上再題字，致贈給歐陽慧珍的媽媽張常美（馬英九右側）。