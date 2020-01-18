老闆框林森北酒店妹回家　她被硬上「電梯內雙腿站不穩」打電話求救

▲艾蜜莉（化名）被灌出酒意後，在李男家中遭性侵。（圖／記者張一中攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北李男2018年到台北林森北路酒店喝酒，徹夜和酒店妹艾蜜莉（化名）猛喝，清晨帶女方吃完消夜後，再找藉口誘騙她上自己住處。他向艾蜜莉求歡遭拒，竟變臉嗆她「不要以為我不敢打妳」，最後性侵得逞。新北地院一審法官依強制性交罪，判李男3年6個月，可上訴。

判決書指出，李男2018年5月27日到林森北路酒店消費，看上陪酒的酒店妹艾蜜莉，和對方一路喝到清晨5點，將她帶出場到新北三重的小吃店解饞。他以「買的出場時間還沒到」為由，邀艾蜜莉到自己家聊天。

李男關上門後開始對艾蜜莉手來腳來，強行脫去她的衣褲，當她抵抗時，他便撂狠話，「妳真的覺得我不敢打妳嗎」、「妳覺得妳走得出去這個門嗎」？艾蜜莉因為害怕挨揍，不敢真的使勁力氣反抗，最終被李男性侵得逞。

艾蜜莉一離開李男住處，立刻打電話給酒店經紀求救，在陪同下就醫驗傷，之後報警提告。李男辯稱，當天在酒店對艾蜜莉很有好感，因為想和對方交往，才會帶對方出場，發生性關係也是你情我願，所以不認性侵。

經新北地院法官調閱，李男事後不斷透過手機和艾蜜莉道歉，李男住處電梯也錄下他帶艾蜜莉回家的畫面，以及艾蜜莉離開時講著手機，因雙腿站不穩而數次蹲下的影像，加上她脖上有掐痕，明顯是強迫跡象，因此依強制性交罪，判李男3年6個月，可上訴。