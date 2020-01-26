「我也很怕死！」武漢返台男台中逛百貨…本人無奈回應

▲李男輾轉從江西南昌搭機回到桃園機場。（示意圖／記者陳涵茵攝）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

武漢肺炎的疫情不斷擴散，不過台中市一名李姓男子24日從疫區返台，不但沒有進行自主隔離，還在台中逛百貨、到公園打球，還拍下照片PO上網，引起網友公憤，也讓台中市衛生局緊急出動，告誡李男必須自主管理，否則依法開罰。事後，李姓男子也出面回應，自己返台的過程都有戴著口罩，回家也有脫衣消毒，「我也很怕死的！」

台中市西屯區一名李姓男子24日在臉書貼文，直指自己的小兒子從湖北武漢一路輾轉到江西省南昌市，終於搭機返回桃園國際機場，同時貼出吃團圓飯、外出打球的照片，引起許多網友熱議。

▼李男非但沒有自主隔離，還在台中四處趴趴走，引起網友公憤。（圖／翻攝臉書）



不少網友出面撻伐，台中市衛生局26日也循線找到這名李姓男子，初步進行體溫等健康詢問。確認沒有發燒、呼吸道症狀後，衛生局將李男交由區公所進行每日健康追蹤關懷，一共14天。衛生局告誡，未排除感染前，當事人必須自主管理，否則將依法開罰，或被強制隔離到中央指定的處所。

這起事件引起網路熱議，不少網友紛紛痛罵，「他們去了很多地方都沒戴口罩，台中人要小心了」、「請立即通報，為了台中民眾」、「一定要立即通報，潛伏期不是14天嗎」、「為何不自覺通報。而要打卡炫耀，請政府重罰。」

根據《中時電子報》報導，事件發生後，李男出面回應，自己搭乘飛機、高鐵返台的期間，全程都戴著口罩，回家後的第一件事情，也是在門外把衣服脫掉，徹底進行消毒、洗完澡之後，才敢進門，這幾天也有量體溫，沒有發燒的現象，「我也很怕死的！」

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