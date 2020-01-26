青島武漢肺炎病患「曾坐遍所有地鐵」　急尋同車旅客：快隔離！

▲青島地鐵路線圖，目前只有11、2、3、13號線。（圖／翻攝自青島地鐵官網）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎持續擴散，大陸已有2029例確診，56例死亡，多地實施封城作業。山東青島一名病患，在確診武漢肺炎之前，坐遍了青島所有地鐵，青島地鐵緊急發通知，要求乘客隔離。

根據「@青島地鐵」報導，該名確診患者曾於22日11：16分乘坐11號線從鼇山衛站上車，11:50到達苗嶺路站；11:58乘坐2號線，12:17到五四廣場站；12:19乘坐3號線，12:31到達青島站。14:01乘坐13號線在鳳凰山路站上車，14：23在古鎮口站下車。

該患者接著在隔天1月23日，12:31乘坐地鐵13號線在龍灣站上車，12:38在古鎮口站下車。青島地鐵呼籲，請有搭乘同車乘客暫時不要外出，進行居家隔離觀察，如有發熱症狀至就近醫院救治。

就診過程中，要全程佩戴口罩，儘量不要乘坐公共交通工具。第一時間到所在社區進行登記，社區要第一時間向所在鎮（街）報告。居家隔離人員如有需求可致電衛生防疫部門。

而該患者曾經接觸的設備設施，已經在防疫部門的指導下，將涉事車站、地鐵列車進行反覆消毒，目前涉及的列車已扣在倉庫內不上線運行，請廣大市民放心乘坐。

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