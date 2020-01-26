福建多地爆「搶米大隊現身」　網友：不是怕沒米，怕不敢出門！

▲大陸網友上傳照片，很多市民在搶購米。（圖／翻攝自微博，下同）

本報訊

截至今日（26日）上午，福建有18宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。網傳福建莆田及泉州等地有民眾搶購大米。有莆田民眾今日凌晨在微博表示，「大舅家大中午買了150斤米，我媽和我嬸出去追米追了一下午買了50斤。」也有照片顯示超市貨架的米被搶購一空，另外有超市貼出告示稱國家大米囤貨足夠幾個月不斷糧，請民眾不要哄搶。

有網民表示泉州當地「惠安、泉港的搶米大軍，一晚上的功夫搶光了自己周邊的大米，又轉戰殺入市區！照此發展，恐慌在所難免」。多張網民上傳的照片可見，民眾駕駛著電單車，後方放有約多包米。

針對事件，莆田市發改委、市場監督管理局25日（上周六）發通告，指近日有少數鄉鎮出現群眾搶購大米，造成市場恐慌現象，也有少數經營者藉疫情防控之機，哄抬大米等民生物資商品價格。

通告又指，目前莆田市糧食庫存充足，能夠滿足群眾正常需求，政府儲備糧能夠保證供應當地居民半年消費需求，請廣大群眾不轉謠、不信謠，無需恐慌搶購，合理採購大米等民生物資。

網民熱議：

「好多人搶大米，商家哄抬物價，請有關部門重視。」

「不是怕沒米，怕不敢出門。」

「希望官方出來制止。」

「累壞了，初一搶大米。」

「這麼大一輛購物車，一年都吃不完。到時候用來做米糕還是做米粉？」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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