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民眾超怕「摔壞手機螢幕」噴錢！手機保險2019年投保金額破20億元　年增310％

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▲手機，螢幕破裂，智慧型手機。（圖／pixabay）

▲手機螢幕破裂，多數民眾都很擔心高昂的維修費。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾的手機使用普及率已突破90%，幾乎每人都有一支手機。根據金管會保險局資料，2019年前11月「行動裝置保單」共銷售150萬1334件，保費收入有20.24億元，相較2018年同期成長近310％；而據保發中心最新簽單保費統計，手機保險市佔率排名，前3名依序為新安東京海上產險、富邦產險、美商安達產險。

根據市調公司最新數據，2019年1至11月台灣市場手機銷售量已達627萬支，銷售市場具相當規模；另根據資策會的「行動生活使用行為調查」報告也指出，80%民眾每日使用超過手機2小時以上，其中約30%民眾為手機重度使用者。

產險業者認為，國人在選購智慧型手機時，也開始意識到使用風險，並藉由手機保險來幫自己取得多一份心安的使用保障。目前有眾多產險公司提供手機保險服務，依保發中心最新簽單保費統計，其中，以新安東京海上產險與遠傳電信通路的簽單保費業務排名第一，市佔率32%。

▲手機，智慧型手機，iPhone。（圖／pixabay）

▲台灣民眾的手機使用普及率已突破90%，幾乎每人都有一支手機。（圖／pixabay）

對此，新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，目前市場上的主流旗艦手機都是2萬、3萬元起跳，在長時間的行動使用模式當中，只要稍一不小心「手滑」就會摔壞螢幕，維修費都至少好幾千元。

呂文泉說，因此，這時若有「手機保險」幫消費者轉嫁風險，就再也不怕因發生意外或手滑而摔壞手機，造成「玻璃心碎滿地」的狀況發生。

農曆年節即將到來，呂文泉表示，領完年終而想換支新手機的民眾，可以趁購買新機時，也為自己手機加購「手機保險」，當發生無法正常使用或是不可預料的事故如螢幕意外破碎、意外摔壞、落水及輾壓等，所致損毀1年，可享有3次免費維修；而受損嚴重無法維修時，可支付自負額後置換手機，「手機保險」能填補相關損失，同時獲得全方位的保障。

 
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