少婦洗澡突然尖叫！老公報警找偷拍狼　阿兵哥徘徊巷弄辯「抽菸」

▲賴姓軍人被控隔著1樓窗戶拿手機偷拍女主人洗澡。（示意圖與本案無關／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

在陸軍服務的賴姓職業軍人，去年8、9月放假時，到女友位於台北市大安區住處，半夜不睡覺，在巷子裡晃來晃去，此時住附近的1樓民宅女主人正在洗澡，看到窗口有人拿著手機晃動的樣子嚇到放聲大叫，女主人的老公衝出去追不到人，報警循線逮到賴男，卻在手機裡找不到偷拍檔案，台北地檢署20日以事證不足等理由，處分不起訴。

檢警調查，疑似遭偷拍的女子年約30多歲，她因為和老公在附近夜市擺攤，凌晨結束營業回到位於巷弄裡的1樓住處，原本要放鬆享受舒服的熱水澡，卻突然從窗口看到牆外有人拿起手機的樣子，馬上大叫向老公求救，老公立馬衝出門外，卻追不上嫌犯，只好回家報警。

▲賴姓軍人被監視器拍到凌晨在巷弄內徘迴，卻辯稱只是在抽菸。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

台北市警大安分局獲報調閱監視器，循線找到20多歲的賴姓軍人，發現他在案發前，很不尋常地在這條巷弄裡進出6、7次，但他辯稱因為女友住在附近，所以剛好經過那個巷子，他停在被害人住處外面則是要抽菸，並不知道裡面有人正在洗澡。

檢警認為賴姓軍人說詞可疑，但是手機裡找不到任何偷拍檔案，即使利用數位還原也沒有相關事證顯示他有偷拍，因為妨害秘密罪不處罰未遂犯，即使被害人指證有看到他在牆外拿起手機對著浴室拍攝，也因證據不足，只能處分不起訴。

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