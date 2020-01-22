男大生下巴抽脂昏迷住院！診所員工探病偷拍挨告…檢兩度不起訴

▲診所員工遭家屬認為疑似拿手機偷拍，提告妨害秘密。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

徐姓男大生到醫美診所進行下巴抽脂手術昏迷，被送醫急救，事後診所的翁姓女員工前往台大醫院探病時，因為拿起手機拍照，讓徐男家屬非常不滿，決定向翁女、診所負責人提告妨害秘密。台北地檢署調查，翁女手機內沒有當時的照片，因此2人皆處分不起訴，案經徐男家屬再議，仍維持原處分不起訴。

起訴書指出，徐男2018年5月10日進行下巴抽脂手術時，突然昏迷不醒，診所便將他送往台大醫院急救，而徐男妹妹發現，翁女前來探視時在病房外行為詭異，拿出手機不知是拍往哪個方向，懷疑是醫師指使翁女去偷拍蒐證，認為隱私被侵犯，因此向翁女、診所負責人提出妨害秘密告訴。

到案後翁女否認拍攝，北檢首次調查時，勘驗當時醫院監視器畫面，確認翁女手機內並無徐男病床照，認定證據不足，因此處分不起訴。徐男家屬不服結果提再議，高檢署發回，請北檢確認病房外到底能不能拍到徐男病床，檢察官前往現場勘驗時發現，若是其他病床的布簾都打開，確實有辦法從門外看到、拍到徐男病床，走道監視器也有拍到翁女疑似拿起手機的畫面，但翁女手機內沒有照片，還是維持翁女、診所負責人處分不起訴。



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