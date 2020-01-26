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好神！饅頭爺爺獨自過橋後不見影…警廟裡上香後「飛來一車」找到了

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記者孫于珊／台北報導

台北市文山區有位曹姓爺爺，近百歲的他常到景行公園旁賣手工饅頭，成為景美地區家喻戶曉的人物。但日前饅頭爺爺異常深夜未歸，家屬急得像熱鍋上的螞蟻，連忙至派出所報警協尋，並在臉書「文山幫」PO文求助，所幸有一名熱心年輕網友路上發現了饅頭爺爺，開車將他送到派出所，順利與其家人團圓。

▲▼饅頭爺爺出外擺賣久未歸　警方廟裡上香後找到人。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲饅頭爺爺（左2）外出賣饅頭夜深未歸，警方廟裡上香祈福後找到人。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

當時景美派出所員警獲報後，立即調閱附近監視器，發現饅頭爺爺獨自走上景美橋到新店，但員警到新店找人卻找不到。此時網友及時PO文說，有人在「木柵動物園」看到疑似饅頭爺爺的身影！但員警到動物園周邊還是不見人影。

▲▼饅頭爺爺出外擺賣久未歸　警方廟裡上香後找到人。（圖／記者孫于珊翻攝）

員警出外尋人時，副所長在派出所裡惴惴不安，擔心深夜氣溫驟降，饅頭爺爺身體無法負荷，於是決定走到派出所旁邊的代天宮拜拜，祈求神明媽祖保佑盡快找回饅頭爺爺。霎時有輛轎車經過，副所長瞥見饅頭爺爺就坐在轎車內！

經了解，原來是一名年輕網友開車經過木柵路一段時，認出臉書「文山幫」的饅頭爺爺，好心想說天冷要載饅頭爺爺返家，沒想到爺爺重聽，問不出地址，此時剛好碰到拜拜結束的副所長能請求協助。

饅頭爺爺被載回派出所後，一邊等候家人，一邊吃著警方提供的熱食果腹。而家屬趕到派出所後，看到爺爺平安歸來，喜極而泣，覺得這是一份最棒的新年禮物，並對警方的協助表達感謝。

▼饅頭爺爺失蹤了！家屬於臉書「文山幫」PO文求助。（圖／翻攝臉書）

▲▼饅頭爺爺出外擺賣久未歸，家屬於臉書「文山幫」PO文求助。（圖／翻攝臉書）

►「即日起，我退出老化黨。」

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