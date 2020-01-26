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上海第三機場獎落南通　滬通鐵路網2020年內成型

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▲▼南通興東機場。（圖／微信公眾號南通兴东国际机场）

▲南通成為建設符合上海樞紐需要新機場的目的地。圖為南通現有的興東機場。（圖／微信公眾號南通興東國際機場）

記者陳政錄／綜合報導

推進大上海城市群發展的第三座機場，於去年底長三角一體化規劃發布後，確定獎落南通，另這個上海「北大門」城市受到熱議，長三角也加快滬通鐵路、鹽通鐵路，而南通當地的1、2號線地鐵也正在建設中，以融入大上海「一小時生活圈。」

按照2019年12月1日，中共中央、國務院正式發布的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，提到「規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。」為爭議數年的上海第三座機場話題解套，也讓蘇州、泰州、嘉興等城市飲恨，也代表南通除現有的興東國際機場後，這座超過七百萬人的城市，可能在造第二座機場，以融入長三角、大上海圈內。

▲▼江蘇南通通海集裝箱港區。（圖／翻攝自新華網）

▲南通作為上海的北方門戶，與崇明、上海僅一江之隔。圖為江蘇南通通海集裝箱港區。（圖／翻攝自新華網）

相關方案發布後，與上海一江之隔的南通，其高鐵路網建設更廣受重視。南通現有鐵路包括新長鐵路、寧啟鐵路、海洋鐵路，公路包括沈梅高速、滬陜、海啟高速、寧通高速等貫穿，和蘇通大橋、崇啟大橋、黃海大橋使用互相配合，為與上海形成一小時生活圈，在建中的滬通鐵路、鹽通鐵路工程，成為2020年的關注目標。

滬通鐵路將通過公鐵兩用的滬通長江大橋，該大橋橫跨1.1公里，於去年9月20日大橋合攏。屆時，滬通鐵路將通過上海、張家港樞紐、南通西站等，於今年力拼通車，達成上海到南通西僅需40分鐘的生活圈。

屆時，同樣正在建設，預計2020年投入使用的南通西站，也將北接明年即將通車的鹽通高鐵，將與青鹽鐵路、徐宿淮鹽鐵路相連。按造長三角一體化發展，可做為連接機場、各地路網的重要樞紐之一，也為長三角北面城市發展提供基礎。

此外，長三角也規劃北沿江高鐵建設，起自上海，經崇明島至南通、泰州、揚州、南京北站至合肥，新建正線全長約490公里，設計速度約350公里/小時，預計今年開工建設，將串聯起上海、江蘇、安徽三大區域，帶動經濟的增長。

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