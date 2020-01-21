上海高級「上班族聚集區」傳有人肺感染　靜安嘉里中心：只是疑似肺結核

▲上海嘉里中心傳出因有人患肺炎而封鎖。（圖／維基百科）

實習記者魯斯濱／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）在大陸持續蔓延，截至21日8點，已累計219確診病例。今日中國微博傳出嘉里中心因發現肺部感染患者而封鎖，引起許多網友擔憂，不過嘉里中心否認封鎖，並表示這位患者只是「疑似」肺結核感染。上海目前已有2名患者確診新型冠狀病毒感染肺炎，4名疑似病例仍在等待檢驗結果。

靜安嘉里中心位於上海商業區中心，是一座集辦公，零售和餐飲為一體的綜合大樓，毗鄰上海展覽中心，也是各國領事館，銀行，跨國企業，國際級酒店，商務中心和高級餐廳的所在地，當地上班族的聚集地。

一張在中國網路上流傳的截圖顯示為SHO公司傳給員工的信，內容為：「上海嘉里中心3座一家公司員工確診為肺結核感染，目前該公司已暫時停業。21日上海衛生部門會來嘉里中心3座進行全樓消毒。」這個截圖引起眾多網友擔憂。

中央社致電嘉里中心，嘉里中心方面表示目前並未封樓，患者也只是「疑似」感染肺結核，與武漢肺炎沒有關係，至截稿前，也未傳出情況惡化消息。