上海2020年經濟成長達6.0%　人均可支配收入破30萬

▲上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸上海地方兩會閉幕後，市統計局今（21日）在市政府記者會上，公布2019年上海全市生產總值達3兆8155.32億元人民幣，較上年成長6.0%。其中，全市人均可支配收入達6萬9442元人民幣，約合新台幣30萬3438元，較去年成長約8.19%，預計將蟬聯全國第一。

根據上海市統計局公布數據，2019年全市生產總值（GDP）為3兆8155.32億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長6.0%。其中，第三產業增加值佔全市生產總值的比重為72.7%，比上年提高1.8個百分點。 2019年全市居民人均可支配收入達6萬9442元。

▲上海洋山深水港四期建設。（圖／記者陳政錄攝）

分行業類別來看，上海成長最快的為金融業，全年增加值6600.60億元，比上年增長11.6%；房地產業增加值3300.72億元，年增5.1%；交通運輸、倉儲和郵政業增加值1650.44億元，年增3.6% ；批發和零售業增加值5023.23億元，年增2.4%；工業增加值9670.68億元，年增0.4%。

投資表現上，2019全市固定資產投資總額比去年增長5.1%，主要反映在如臨港特斯拉超級工廠的大型投資案，以及新能源汽車、電子訊息等項目，帶動全市製造業投資比去年成長21.1%。規模以上工業增加值則由前三季下降1.7%，轉為全年增長0.4%。

外貿表現上，據上海海關統計，全年全市貨物進出口總額3兆4046.82億元，比上年增長0.1%。其中，出口總額1兆3720.91億元，增長0.4%；進口總額2兆0325.91億元，下降0.1%。

在人均可支配收入方面，上海預計依然領跑全中國大陸，2019年為6萬9442元，較去年6萬4183元成長8.19%，換算新台幣也突破30萬元；按照大陸國家統計局數據，2019年全大陸居民人均可支配收入達3萬733元人民幣，比上年名義增長8.9%，為首次突破3萬元人民幣關口。

此外，2019全年全上海市外商直接投資合約項目6800個，比上年增長21.5%；外商直接投資合約金額502.53億美元，增長7.1%；外商直接投資實際到位金額190.48億美元，年增10.1%。

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