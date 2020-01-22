「武漢肺炎」嚇跑遊客！　上海迪士尼開放改票

▲上海迪士尼樂園開放民眾改票。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

由新型冠狀病毒感染的「武漢肺炎」，上海迪士尼樂園也因應旅客需求，今天緊急推出應變措施，避免人群聚集導致感染風險。公告稱，「我們理解近期部分遊客有更改出行計劃的需求」，因此開放已購門票可改期至未來六個月內的任意日期。

上海迪士尼表示，為協助希望更改出行計劃的遊客，我們將在現階段臨時調整票務政策。具體內容為，已經購買上海迪士尼樂園門票或樂園其他指定日的產品及服務的遊客，可將門票改期至未來六個月內的任意日期。未來六個月內無法到訪的遊客，可辦理退款。





▲ 武漢肺炎可人傳人，民眾應避免前往人群聚集處，並配戴口罩做好防疫。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，已經預訂迪士尼度假區酒店的遊客，可將酒店改期至未來六個月內的任意日期（視酒店客房庫存而定）。未來六個月內無法到訪的遊客，同樣可辦理退款。

《新京報》報導，對於已購買迪士尼《美女與野獸》音樂劇演出票的遊客，也可將演出票改期至2020年2月23日前的任意日期；在2020年2月23日前無法到訪的遊客，可辦理退款。

上海迪士尼還在公告中提醒，「目前度假區預定服務中心接收的來電及來信較多，我們的回覆可能有所延遲。」

綜合各地官方通告，目前大陸已經14個省市區有武漢肺炎確診病例，共達442例，9例死亡，海外包括台灣、美國、日本、韓國、泰國均出現確診案例。其中，上海確診9例，疑似10例。

上海迪士尼於2016年開幕，是亞洲第三座迪士尼樂園，樂園單體面積為全球最大，若包含度假區，則僅次於美國迪士尼世界和法國迪士尼度假區，目前每年有近2000萬人次入園。

另同樣為防疫「武漢肺炎」，位於疫情事發點當地的武漢動物園，也已於今（22日）早，宣布因衛健委要求，暫停開放，避免人群聚集。

▼ 武漢肺炎重點提醒。（圖／截自衛生福利部粉絲專頁）

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