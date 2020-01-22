11歲童塞10顆磁力球進尿道...反覆感染4個月　才治好又有男童塞34顆！　

▲醫院連續接獲2起磁力球塞入尿道事件。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者李振慧／綜合報導

上海市一間醫院近來公布報告，竟然在3天內連續接獲2起與磁力球有關的事件，2名11歲男童分別將10顆與34顆磁力球塞進尿道，導致出現嚴重感染現象，醫生提醒家長要提升孩童安全意識，尤其對即將步入青春期的孩童，應加強引導。

《澎湃新聞》報導，上海交通大學醫學院附屬新華醫院20日表示，醫院近來在3天內接獲2起類似案例，一名11歲男童自去年9月開始反覆出現尿路感染症狀，醫生問診時，他表示9月初曾塞了一塊指甲大小的肥皂進尿道，然而雖然治療了4個月卻還是出現反覆感染症狀，直到近日看診才坦承是塞了磁力球。

醫生從X光片發現，男童尿道的中段出現大量黑色銹狀物，尿道周圍粘膜糜爛水腫，最後以手術方式取出10顆磁力球。男童事後坦承，當初把磁力球塞進尿道後，拉出時發現少了幾顆，所以又塞肥皂希望能幫助潤滑，結果還是無法才會常為了感染問題就診。

醫生們沒想到幾天後又接到類似案例，患者同樣是一名11歲男童，他坦承在尿道塞了東西，檢查發現膀胱內有數10顆磁力球吸在一起，最後也以手術方式取出34顆。男童表示，當初因為好玩想要塞塞看，沒想到磁力球一進去就瞬間消失，他覺得有趣才愈塞愈多。

泌尿外科主任耿紅全表示，希望透過分享案例，能夠提醒家長多注意孩童情況，若是發生類似事件也要盡量體諒孩子，以免他們害怕被責備不敢說出實情而耽誤就醫。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦