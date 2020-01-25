辛酸影片曝光！武漢醫護「年夜飯」只吃泡麵乾糧　醫師沉重喊話：照顧好你們自己

▲武漢肺炎醫護人員示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）強碰農曆過年期間，武漢當地的醫護人員公布了一段影片，為了照護病患，不僅無法回家陪家人過年，就連最重要的年夜飯，也只能利用短暫的休息時間，吃些泡麵、乾糧象徵性地與同事們圍爐，但也不忘喊話為「武漢加油」。

華中科技大學附屬同濟醫院的醫護人員，拍了一段影片，開頭就先祝大家春節快樂，「百病不侵，武漢加油」。接著影片中就曝光了醫護人員的年夜飯，在沒有外賣的情況下，他們的年夜飯只有只有泡麵、乾糧和蛋黃派之類的零食，在第一線醫護物資短缺的情況下，這已經算是相當豐盛的年夜飯。

同濟醫院的一位程醫師透露，他們的科室總共13個人值班，因為沒有外賣就只能吃這些，他們所屬的單位是心臟大血管外科，跟往年不一樣，以往一般到了春節，會盡量讓病人出院，今年不一樣，病人現在無法出院，一是武漢已經封城，第二是武漢現在有新型肺炎，現在他們科室有4位沒有確診但發熱的病人，現在每一個發熱的病人都讓他們特別緊張，

程醫師強調，現在對於關注他們的人來說，最好的幫助就是「照顧好你們自己」，希望大家過年盡量待在家裡不要出門，出門要戴口罩，回家要洗手，過年就盡量不要串門了。

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