武漢肺炎「隔離2500萬人」能成功？　台大醫師感嘆：人性煎熬巨大壓力

▲武漢肺炎第一線醫護人員，處境相當煎熬。（圖／路透社、武漢中心醫院）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎在大陸的疫情不斷升溫，從起初的武漢封城，演變成幾乎是湖北封省，儼然形成一個2500萬人口的防疫大隔離。對此台大醫師王明鉅在臉書有感而發，如果能夠成功隔離，就有機會讓病例不再持續增加，但是這中間必須面對許多人性的巨大煎熬。

王明鉅醫師表示，今天應該是個歡樂團圓的日子，但是身為一個醫療人員最關心的，還是媒體與網路上，不斷更新的「武漢肺炎」訊息。

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▲王明鉅醫師對於武漢肺炎有感而發。（圖／翻攝自王明鉅臉書）



王明鉅醫師指出，世界各國包括歐洲的法國都有了幾個確診的個案，但他個人的想法是，中國大陸武漢與湖北地區還是肺炎最集中，病人與病原的密度也最高的區域，中國大陸的其他地區，由於與武漢湖北的交通往來密切而居其次，中國大陸境外的各地區的病例，應該都是從武漢再向外傳播的零星個案。

王明鉅醫師認為，中國武漢與許多鄰近城市，已經作出了隔離近2500萬人的重大決定，可想而知，比整個台灣還多的人口，都被封鎖了一切的對外交通、人員往來與物資流通，形同十幾個孤島的狀況下，將會對人性的煎熬與城市穩定產生多麼巨大的壓力。

王明鉅醫師感嘆，身為一個醫療人員，「我當然也想知道在幾千公里外的中國醫師與其他醫療人員們，是如何面對著這場『抗疫戰爭』，是如何在那個被封鎖與隔離的狀況下工作與治療病人他們成功控制疫情，我們也才能鬆口氣」。

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