記者董美琪、吳奕靖、洪正達、柯振中／高雄報導

韓國瑜25日晚間9點30分在副市長李四川、陳雄文及衛生局長林立人陪同下，戴著口罩緊急步入高雄市衛生局4樓，準備召開會議。對於高雄市一名台商因為隱匿疫情，造成已有84名市民列管追蹤14天一事，尚未做出回應。

LIVE／高雄市84人列管！韓國瑜召開緊急會議 韓國瑜來了！！！（#丹利老爹） 快訊／高雄84人列管 韓國瑜戴口罩走入衛生局…官員也全戴了 https://www.ettoday.net/news/20200125/1632794.htm?from=fb_et_news 由 ETtoday新聞雲發佈於 2020年1月25日 星期六

▲高雄市長韓國瑜面對武漢肺炎疫情，緊急步入高雄市衛生局4樓開會。（圖／記者吳奕靖攝）



高雄市左營區50多歲男台商除夕被確診感染「武漢肺炎」後，卻暗藏「2處行經路線」，導致金芭黎舞廳小姐初一凌晨感覺呼吸困難，打電話逼問台商，才知道自己可能中武漢肺炎，嚇得趕緊向衛生單位通報。不只金芭黎舞廳，男台商還先去了一間醫院皮膚科看病，對此網友也高度關注，怒吼「沒有帶腦袋的，台灣不歡迎回來。」

衛生局表示，台商一開始說自己搭飛機及捷運都有戴口罩，可是現在仍要呼籲，21日晚間7點半到8點許當天，若市民曾搭捷運「從小港機場站到巨蛋站」，並出現相關症狀，看病時，請民眾務必主動向醫師提及這段活動史。韓國瑜也為此緊急召開會議。

對於是否會升級防疫的提問，韓國瑜在衛生局門口回應，「我先上去開會。」

▼韓國瑜戴著口罩進入衛生局。（圖／記者吳奕靖攝）

