快訊／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

記者柯振中、吳奕靖、洪正達／高雄報導

韓國瑜25日晚間9點30分在副市長李四川、陳雄文及衛生局長林立人陪同下，戴著口罩緊急步入高雄市衛生局4樓進行會議。韓國瑜會後接受媒體訪問，表示高雄防疫將一級開設，自己的假期提早結束，接下來會坐鎮高雄。

衛生局表示，台商一開始說自己搭飛機及捷運都有戴口罩，可是現在仍要呼籲，21日晚間7點半到8點許當天，若市民曾搭捷運「從小港機場站到巨蛋站」，且出現相關症狀，務必在看病時主動告知醫師。

韓國瑜開完會議後表示，高雄市政府25日防疫提升為一級防疫，針對這位台商朋友2天前回到台灣後，後續的移動路線已經公開，希望可能有接觸的民眾可以主動觀察自身情況，市民朋友也不必太過擔心、過度恐慌，相關部門已經犧牲年假，確實地動起來，民眾應勤洗手、保持喉嚨的濕潤，注意自身安全。

韓國瑜指出，接下來不會再離開高雄，年假已經提早結束，會繼續承擔肩膀上的責任。

林立人指出，這次確定第二例個案後，後續經過了解，該名台商23日前往診所就醫，因為有武漢活動史，被醫師通報，經過通報後被帶到隔離醫院診療，24日確診後立刻展開調查，發現該名病患有所隱瞞。

林立人說到，後續調查後才知道，該名台商對行程有所隱瞞，25日凌晨有與這名病患接觸的人出現身體不舒服的情況，這名台商前往高雄「金巴黎舞廳」活動，導致舞廳內的工作人員出現身體不舒服的情況，已經做出相關裁處，高雄防疫目前提升為一級開設。

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