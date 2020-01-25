　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者柯振中、吳奕靖、洪正達／高雄報導

韓國瑜25日晚間9點30分在副市長李四川、陳雄文及衛生局長林立人陪同下，戴著口罩緊急步入高雄市衛生局4樓進行會議。韓國瑜會後接受媒體訪問，表示高雄防疫將一級開設，自己的假期提早結束，接下來會坐鎮高雄。

衛生局表示，台商一開始說自己搭飛機及捷運都有戴口罩，可是現在仍要呼籲，21日晚間7點半到8點許當天，若市民曾搭捷運「從小港機場站到巨蛋站」，且出現相關症狀，務必在看病時主動告知醫師。

韓國瑜開完會議後表示，高雄市政府25日防疫提升為一級防疫，針對這位台商朋友2天前回到台灣後，後續的移動路線已經公開，希望可能有接觸的民眾可以主動觀察自身情況，市民朋友也不必太過擔心、過度恐慌，相關部門已經犧牲年假，確實地動起來，民眾應勤洗手、保持喉嚨的濕潤，注意自身安全。

韓國瑜指出，接下來不會再離開高雄，年假已經提早結束，會繼續承擔肩膀上的責任。

林立人指出，這次確定第二例個案後，後續經過了解，該名台商23日前往診所就醫，因為有武漢活動史，被醫師通報，經過通報後被帶到隔離醫院診療，24日確診後立刻展開調查，發現該名病患有所隱瞞。

林立人說到，後續調查後才知道，該名台商對行程有所隱瞞，25日凌晨有與這名病患接觸的人出現身體不舒服的情況，這名台商前往高雄「金巴黎舞廳」活動，導致舞廳內的工作人員出現身體不舒服的情況，已經做出相關裁處，高雄防疫目前提升為一級開設。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

黃昭順驚人語錄…灑豆防飆車、台三線是哪三條線　拍桌怒嗆7次「混怒」

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

黃昭順驚人語錄…灑豆防飆車、台三線是哪三條線　拍桌怒嗆7次「混怒」

好市多口罩搶爆！台北男勸「平常心」…網看「超母湯購物車」秒酸：身體很誠實

彭于晏不排斥相親「碰到好的把握一下」　男神自爆單身5年⋯難忘初戀女孩

台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

近10年重大決策大聯盟發大財　簽約運動博彩業衝營收

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

讓女友未婚生子又劈腿！　龍劭華風流3年交出財產懺悔：妳不是我最愛，但是我老婆

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」當不了總統

怒批禁口罩出口政策　蔡正元：一群白痴

拜廟未戴口罩！柯文哲：醫學還是專業

即／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急回應

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

巧！姜太公鼠年國運籤出爐呼應小英政策　主席解籤了

吳怡農生肖不是屬猴！命理師面相推測：屬猿

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

政壇愛恨情仇！李婉鈺斥劉建國「渣男」

黃昭順驚人語錄　灑豆防飆車、台三線是哪三條線

黃智賢痛批台灣「禁止口罩出口」泯滅良心

韓國瑜要求：重建台商2天路線與接觸史

禁口罩出口挨批　蘇貞昌：要先自救才能救人

包機撤300台人待陸同意　海基會：持續探詢

更多熱門

相關新聞

毆陽娜娜致敬武漢肺炎醫護　網罵翻：這才是高危

毆陽娜娜致敬武漢肺炎醫護　網罵翻：這才是高危

歐陽娜娜先前因轉發演員宋佳發文「高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己」以哀悼高以翔拍攝陸綜《追我吧》猝逝，被狂批「蹭熱度、沒資格」。大陸近期爆發武漢肺炎，受到各界高度關注，許多大陸藝人紛紛發聲祈福，她也在微博轉發「致敬疫情前線醫護人員」的貼文，卻又掀起爭議，引來不少網友狠酸：「這才是真正的高危，懂了嗎？」

防堵武漢肺炎！四川禁止聚餐活動

防堵武漢肺炎！四川禁止聚餐活動

武漢肺炎隔離2500萬人能成功？台大醫師：人性煎熬

武漢肺炎隔離2500萬人能成功？台大醫師：人性煎熬

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

即／大陸旅行團全停止　官方證實

即／大陸旅行團全停止　官方證實

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎高雄韓國瑜高雄市長會議

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面