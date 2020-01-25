快訊／大陸旅行團全停止出團　旅行社協會：已出行不受影響

▲大陸25日起暫停旅行社經營團隊旅遊、「機加酒」的產品項目。（圖／記者任以芳攝）



記者柯振中／綜合報導

大陸旅行社協會25日晚間發布最新消息，全國旅行社及在線旅遊業25日開始暫停經營團隊旅遊以及「機加酒」的產品項目，已出行的旅遊團仍可按照合約繼續完成行程。

據了解，因應大陸文旅部要求，大陸境內的旅遊團業務、機加酒服務24日起已經停止，對於部分的出境團隊，在保證安全的情況下，27日前仍可繼續出行，但27日之後的行程則全數停止，遊客與旅行社可以根據合約與相關法令規定，協商解決後續問題。

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