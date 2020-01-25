實際感染人數比公佈得大！　胡錫進點名「兩單位」承擔責任

▲武漢肺炎仍持續擴散。（圖／翻攝微博武漢中心醫院）

記者曾俊豪／綜合報導

《環球時報》總編輯胡錫進今（25日）指出，中國大陸已有SARS的前車之鑑，此次卻又發生大面積的傳染病擴散，「理應早些預判它的危險性，採取更堅決的措施，但我們確實做得不足。」他點名武漢市和國家衛生管理部門須對此負起責任。

中國大陸「武漢肺炎」（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疫情持續擴散，感染人數直線上升，整個湖北省已有16個城市暫停公共交通，影響約5100萬人口。

胡錫進下午發表文章，表示新型冠狀病毒的確診感染者已經達到1287例，死亡41例，其中，重症病人237例，意味著死亡人數可能還會增加，「由於確診受到條件限制，實際感染人數估計比已經公佈的要大。」

他表示，發生大面積的傳染病擴散，加上有SARS的前車之鑒，本次疫情又與SARS非常相像，「實在不應該在中國這樣現代醫學能力已經達到相當水平、社會組織能力也很強大的國家裡發生。」因為政府應該早些預判它的危險性，早些採取更堅決的措施。

▲ 環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進坦言，從這方面來看，「我們確實做得不足。我個人認為武漢市和國家衛生管理部門對此都負有責任。」而事情出現這樣的局面還有更廣泛的原因。比如新聞媒體的監督功能這幾年被被各級和各地方一些與宣傳無關但很強勢的職能部門削弱。

他認為，武漢有那麼多媒體人，但他們沒有在衛生系統之外發出自己的警告，當地官方對互聯網的多樣聲音的容忍度也低，「武漢市8名在網上發出警告的人當時被公安約談，壓制了整個輿論力量就新型病毒風險做進一步探討、持續發出警告的聲音。」

胡錫進也提到一名武漢發熱市民通過吃退燒藥蒙混出關，前往法國旅遊的消息，她當時不覺得那樣做是錯誤的，還曬朋友圈，導致招來輿論的猛烈譴責，「我們公民對社會的責任感顯然沒有達到對抗惡性傳染病所需要的水平。」

不過，他強調，自己仍然相信政府可以戰勝新型冠狀病毒發動的攻擊，「吃一塹長一智，我們必須堵住發現出來的每一個漏洞，讓這個國家更加強壯，從而無懼未來的任何風雨。」