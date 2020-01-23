春節垃圾收運不打烊　盧秀燕慰勞清潔隊員大讚「城市英雄」

▲盧秀燕到太平清潔隊慰問清潔隊員，致贈加菜金10萬元。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

農曆年前民眾大掃除，清潔隊員為維護環境品質，小年夜、除夕不打烊，持續收運垃圾。台中市長盧秀燕23日前往太平清潔隊慰問第一線清潔人員，並發放10萬元加菜金。她表示，清潔隊守護台中大家庭整潔，是名副其實的「城市英雄」，預祝大家新年快樂！

市長盧秀燕今天早上前往太平清潔隊，向全體隊員一一握手致意，感謝他們在春節期間犧牲休息時間。

盧秀燕表示，她原先要隊員們到屋簷下躲避太陽，但由於能容納人數少，市長直接與隊員交換位置，讓自己曬太陽。

▲盧秀燕到太平清潔隊慰問清潔隊員，感謝他們春節不打烊收運垃圾。（圖／台中市政府提供）

她對於隊員們的工作給予高度肯定，十分有意義，她指出，清潔隊員不僅希望自己家乾淨，也希望城市乾淨，致力維護市民共同的家「台中」，是「城市英雄」。她今天代表281萬市民，向大家表示欽佩、感謝。

盧秀燕說，這段時間隊員們為了讓城市市容維持良好，而犧牲跟家人相處的時間，除了祝福在場隊員新年快樂，也期盼隊員們向家人代轉市民對他們的感謝。

今日環保局長吳志超、太平區長許貴芳、市議員李麗華、賴義鍠也到場致意。環保局說明，清潔人員是維持市容景觀環境衛生工作的重要角色，但仍需市民朋友共同維護，期盼與市民攜手，讓台中春節、2020台灣燈會期間都擁有友善、乾淨、舒適的環境品質。

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