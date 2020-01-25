359大陸團6511人還在台灣到處跑　觀光局：一月前全部離開

▲中央流行疫情指揮中心今將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至湖北省（含武漢市）。（圖／記者劉亮亨攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情延燒，大陸多個省市淪陷，交通部觀光局日前已公布，禁止武漢團來台旅遊。根據統計，目前在台的大陸團共有359團、6511人，湖北團則仍有4團63人、武漢團有4團56人，觀光局組長劉士銘今（25日）指出，並未限制大陸團在台活動，但要求所有團旅客最慢一月底就要離境。

中央流行疫情指揮中心今將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；大陸其他各省市則提升至第二級警示（Alert），至當地應採取加強防護措施。

請繼續往下閱讀...

劉士銘指出，目前在台的大陸團共有359團、6511人，其中，湖北團4團63人、武漢團4團56人，目前已與旅行社溝通，希望洽詢航班公司進早離境，至於昨天確診的50多歲的武漢團女陸客，全部團員已提早於今天離開。

▲因應武漢肺炎，機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

中央流行疫情指揮中心鄭重說明，主管機關接獲法定傳染病通報案例後，將依傳染病防治法第43條規定啟動疫情調查，針對應匡列接觸者逐一進行調查處置。通報案例之詳細行程是否公開，應視疾病傳染途徑及疾病特性而定，以利進行疫情調查為必要，無助於疫情調查之訊息公布，則可能有致引起民眾恐慌，無助於防疫措施。時值全面防疫戒備期間，中央流行疫情指揮中心對此類訊息公布與否，採取審慎態度因應，並非無端隱瞞，請各媒體與民眾多加理解並配合。

▲因應武漢肺炎，機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

指揮中心提醒，春節期間適逢中國大陸新型冠狀病毒肺炎流行，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站。

