查房完衝入發熱門診支援！感染科醫生「心跳驟停」身亡

▲武漢的醫護人員穿著防護服工作。（圖／路透社／武漢中心醫院）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴峻，江蘇泰州一名醫生23日查完房後趕赴發熱門診支援，途中突然呼吸心跳驟停倒下，在當日下午3點過世。該名醫生過世後，他的同事們相當感傷，為他寫了一封緬懷信，內容提到，「他走了，他在防控新型冠狀病毒疫情的戰場上忙碌的身影，依稀可見，他在抗擊各類傳染性疾病的畫面，彷彿就在眼前。」

此外，湖北省中西醫結合醫院的耳鼻咽喉科主任梁武東日前感染武漢肺炎，於25日上午7點多在武漢市金銀潭醫院離世，成為首名因感染武漢肺炎身亡的醫護人員。

緬懷信完整內容如下：

深切緬懷我們最親密的同事，2020年1月23日，我們最親密的同事——感染科姜繼軍醫生，在查房後奔赴發熱門診的時候，因呼吸心跳驟停，倒在他熱愛的工作崗位上，舉全院之力的搶救也沒能阻止他的離去，於當日下午15:00不幸離世！

他走了，他在防控新型冠狀病毒疫情的戰場上忙碌的身影，依稀可見，他在抗擊各類傳染性疾病的畫面，彷彿就在眼前，他為打敗禽流感、甲流、結核露出的笑容，猶在。

可他離去了，離開了他視如生命的神聖職責，離開了信賴他的病患，離開了他合作多年的醫療團隊，離開了年邁的父母、結髮的妻子和深愛的女兒。

雖然我們知道，冬天過去，並非每個生命都能煥發光彩；雖然我們知道，生命無常，但我們仍不願相信，不能接受，就這樣失去了一位優秀的醫師和戰友我們痛徹心扉，悲痛萬分，並向家屬致以最誠摯慰問！

此時此刻，天為他放陰，風為他哀鳴，空氣為他凝固，時間為他停滯，同事為他哽咽！逝者安息，生者如斯！

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