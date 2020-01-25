武漢醫院「物資剩3天量」　急診醫「防護服反覆穿」當心理安慰

▲疫情持續擴散，防護資源消費快速。（圖／路透社／武漢中心醫院）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎在大陸已有1287個確診病例，大多位於武漢，多家醫院因醫療物資不足，只夠維持3至5日，緊急向外界徵集防護服、護目鏡、口罩等物資。此外，武漢的第一線醫護人員也透露，由於物資嚴重缺乏，她只能將一次性防護服「反覆穿」，院內也傳出有同事被感染的消息。

武漢多家醫院23日陸續發出公告，請求外界捐贈防護服、N95口罩、外科口罩、手術衣、防護面罩、護目鏡等醫療物資，請求支援的醫院包含華中科大同濟醫學院附屬協和醫院、武漢大學人民醫院、武漢大學中南醫院、武漢市武昌醫院、武漢市漢口醫院、湖北省中西醫結合醫院等10多家。

▼醫院發出請求捐贈的公告。（圖／翻攝微博）



根據《澎湃新聞》報導，武漢一間醫院的工作人員表示，由於病人不斷送來，院內的醫療物資消耗得非常快，尤其是防護服、口罩等器材，若沒有獲得補給，大約只能維持3至5天，「因為是春節期間，很多供應商沒有辦法正常供貨，快遞也已停運，進貨上有很大難度。」

武漢一間醫院的急診醫生李芸（化名）負責跟隨急救車接送發燒、咳嗽的病人，她表示，自己一整天只穿一套醫用防護服，但這種防護服其實跟醫用手套一樣，每接觸一個病人就要更換一套，避免交叉感染，「這種防護服一般情況下4小時就要更換，但醫院只發放給我三件，後續有沒有貨還不知道，只好反覆穿。」

李芸還說，防護服的材質很薄，行走、上救護車都很容易刮破，破掉了就必須要換，屬於耗材，她也不知道防護服是否還要效用，「可能只是個心理安慰。」

此外，一名被確診感染的主治醫師表示，她目前被隔離在醫院的大樓內，三餐由穿防護服的醫生送進來，但至今不知是如何被感染的，只記得同事曾被派到發熱（發燒）門診值班，「口罩是限量的，可能還不夠，現在隔離病房能保證做好防護，但其他科室做得很不到位，兩三週之前甚至去發熱門診只有一個普通口罩。如果還不重視，倒下的醫護人員可能會越來越多。」