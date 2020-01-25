武漢肺炎封16城圍5100萬人　疫區內「真實慘況」曝光！

▲武漢肺炎肆虐，醫護人員艱苦奮戰。（圖／路透社）

記者黃君瀚／綜合報導

中國大陸「武漢肺炎」（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疫情大擴散，感染人數直線上升，整個湖北省已有16個城市暫停公共交通，影響約5100萬人口。封城之後，民眾搶購生活用品、食物和口罩，而不斷新增的病例塞爆醫院，醫療用品和床位不足更重挫醫護人員士氣，「我受不了了」成了人們共同的心聲。

1月23日，武漢市開了「封城」第一槍，宣布為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，切斷病毒傳播途徑，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站暫時關閉，市民若無特殊原因不要離開。

截至25日中午，已有16城市封鎖，影響將近5100萬人，分別是：武漢（1100萬人）、鄂州（107萬人）、仙桃（156萬人）、枝江（55萬人）、 潛江（96萬人）、黃岡（750萬人）、赤壁（53萬人）、荊門（300萬人）、 鹹寧（253萬人）、黃石（268萬人）、當陽（56萬人）、恩施（80萬人）、孝感（530萬人）、宜昌（416萬人）、隨州（221萬人）、荊州（641萬人）

▲武漢封城搶物資，物價大漲。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

不過這幾座城市內的現況並不樂觀，微博上不斷有網友傳著求援和抱怨訊息，「武漢封城後的市民生活」成了熱門關鍵詞，藥局出現排隊潮，搶買口罩、酒精等防疫用品；另一頭超市則是搶購蔬菜、餅乾和泡麵「屯糧」的群眾，照片顯示貨架上空蕩蕩，物以稀為貴，自然伴隨著部分不肖商人大發災難財。

封城當天，武漢美食部落客「雨絲_Sylvia」表示清晨4點半去了一趟樓下的「羅森」（LAWSON，超商），發現麵條幾乎都賣光了，想先囤調味品結果已售罄。另位女網友「初夏芮知」直言，武漢的情況比她想像中還要嚴峻，跑了2、3家賣菜的門店全空了，超市處開始限制人數，回家路上菜攤引來大批人哄搶，結帳才發現價格是平常的5至8倍。

趁機發財的不只是不肖商人，有不少共乘車司機也來賺一波，在共乘車群組內發布消息，以人民幣1000元至1800元（約新台幣4320元到7780元）的價格帶人離開武漢。司機透露，目前是非常時期，高速公路都已經關閉，只能走小路離開。一名併車司機向陸媒《新京報》證實這些消息，武漢市到羅田縣的距離約140公里，早前共乘車的價格約為每位人民幣80元（約新台幣350元），現在是「特殊時期」，所以才會拉到高價格。

▲武漢醫院內部擠滿患者與家屬，多到醫生來不及治！（圖／網友提供）

此外，武漢多家醫院防護物資全線告急，包括護目鏡、N95口罩、外科口罩、一次性醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣、防衝擊眼罩、防護面罩存量都不充足。華科大協和醫院一位程姓工作人員表示，目前醫院的防護物資僅能支撐3、5天，急需向社會徵集物資。

武漢一間醫院的急診醫生李芸（化名）負責跟隨急救車接送發燒、咳嗽的病人，她表示，自己一整天只穿一套醫用防護服，但這種防護服其實跟醫用手套一樣，每接觸一個病人就要更換一套，避免交叉感染，「這種防護服一般情況下4小時就要更換，但醫院只發放給我三件，後續有沒有貨還不知道，只好反覆穿。」

微博上流傳著一段影片，有武漢醫護人員在醫院內崩潰哭泣，喊著「我受不了了。」也有醫護人員爆料，病人過量排不到門診，只能跪在地上求醫治；然而醫院內的口罩、手套全都用完了，醫護嚴重過勞，幾乎沒有時間可以吃飯，辭職不想還會被吊銷執照。