本戶有武漢返鄉人員！村民掛布條警告「勿往來」　網讚：河南硬核防疫

▲河南當地村民掛布條警告鄰居。（圖／翻攝紅星新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸全面啟動武漢肺炎防疫工作，其中，河南省的防疫舉措受到大陸網友讚賞。除了高速公路很早就設置防疫檢查哨之外，還有「折返點」勸說返鄉人員不要回家，甚至有人在家門口掛起紅布條「家有武漢返鄉人員・請勿互相往來」，警告鄰居不要來拜年，讓大陸網友直呼「河南硬核」。

根據百度百科介紹，硬核翻譯自英語「Hardcore」，最早指節奏強勁、充滿爆發力的rap音樂形式，之後被用來形容使用難度高且特立獨行的事物。此次武漢肺炎防疫工作，衍生出「河南硬核」，無疑是對當地防疫工作的另類讚賞。

《紅星新聞》報導，人民日報官方微博今（25日）轉發一組「河南發佈疫情預防短信」的截圖，引來幾十萬點讚。事實上，河南在這次抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎中的做法，甚至成為微博的熱門話題，「河南硬核」成為微博標籤，不少大陸網友喊話「到河南抄作業」。

▲▼河南防疫工作被網友稱讚「硬核」。（圖／翻攝微博人民日報、紅星新聞）

有些網友曬出「河南硬核」的舉措，除了手機短訊之外，還有村莊設置折返點，勸說自武漢返鄉的人「返回」，有趣的是，折返點工作人員腳邊還放一把斧頭，讓不少網友直呼魔鬼藏在細節裡。至於提早返鄉的，則在家門口高掛紅布條，寫著「本戶武漢返鄉人員・請勿互相往來」提醒左鄰右舍保持距離以策安全。

還有一名網友春節期間返回河南老家探望外公，沒想到外公擔心傳染風險，始終不讓他進屋，還嗆他「過年我自己過，你趕緊走！」，最後從陽台丟下紅包跟口罩，讓這名網友哭笑不得。

▲河南某村莊設置勸返點，阻止武漢返鄉人員入內。（圖／翻攝微博係辣辣啊唔該）