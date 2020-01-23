武漢醫院求診隊伍超百米…病患氣憤投訴「不給看病」！醫生無奈：來不及救

▲武漢醫院發熱門診排滿求診的患者。（圖／翻攝自健康時報）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢目前公佈了61家發熱門診醫療機構和9家定點救治醫療機構名單，但各大醫院的發熱門診仍然人滿為患。據《健康時報》報導，封城後，該報記者在武漢市第七醫院現場直擊，發熱門診就醫的隊伍已經從門診部排到了院外，隊伍大概有100多米；10餘分鐘內，除3輛救護車送來的病人，又有乘坐各種社會車輛的近20名發熱病患加入了院外百米長的排隊大軍。

武漢市疫情防控指揮部23日凌晨通告，自1月23日上午10點開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道暫時封閉，恢復時間將另行通告。

▲▼隊伍百米長。（圖／翻攝自健康時報）

據《三聯生活週刊》報導，一位目前正在武漢肺炎一線奮戰的醫生口述，「從2019年12月31日到現在，我所在醫院的病人越來越多了，以發熱門診為例，目前每天病人的體量已經是醫院平常病人數的10多倍，如今，各個醫院的床位已經爆滿了，救治能力到了極限。」

他進一步描述，「新型冠狀病毒按甲類傳染病進行防控，檢驗需要有專門的實驗室；即使一些三甲醫院，也沒有這樣的實驗室，現在建也來不及；它首先需要一個負壓實驗室，氣流只能進不能出，實驗室的潔淨度、通風系統、消毒滅菌都有很高的要求，如果不具備條件去做檢驗，很可能會出現病毒洩漏的情況，實驗室成了污染源，醫院也就被污染了，很可怕。」

▲一線醫生口述，大爆發期或將到來。（圖／翻攝自觀察者網）

醫生表示，新型冠狀病毒的檢測雖然已經有試劑盒，但患者那麼多，只能對於嚴重的患者優先進行確診檢測，病情輕的先不檢測，讓他們回家，「有的醫院這段時間收到了病人的投訴，說醫院不給他看病；但事實上，這位患者先去了一個醫院，他看到人多，就換到另外一個醫院，結果排隊也很長，再換醫院；現在醫院的發熱門診、呼吸科門診，基本都要排隊四五個小時，這樣的患者如果後面確診為新型肺炎，很有可能就會傳染更多的人，他來回醫院乘坐公共交通工具的話，也是很大的一個風險。」

該醫生認為，大爆發期還沒有到，最危險的時候是春節之後，「新型冠狀病毒的傳播情況可能要一直延續到5月，判斷源於兩個事實：一方面是防控手段不斷跟上，另一方面新型冠狀病毒怕熱，等天氣熱起來了，也能對病毒起到作用。」

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