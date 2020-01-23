百歲人瑞寒夜中迷途　鳳山警扶他一戶戶的詢問

▲一名高齡百歲的楊姓老翁在五甲一路上迷途。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄鳳山區一名百歲楊姓老翁，日前獨自一人外出迷路，附近店家發現報案，警方立即趕到現場，楊老對於警方的詢問都沒回應，身上也無可辨識證件，警方聽從該里長的話，先將楊老送到住家大概位置再一一詢問附近住家，還好順利找到楊老的家，家屬對員警的協助表示很感激，頻向警方道謝。

▲警方照著里長指示將楊老先載往家附近，並攙扶著挨家挨戶的詢問，終於找到楊老的住家。（圖／記者翁進忠翻攝）

高雄市鳳山分局鳳崗派出所表示，日前有一名高齡百歲的楊姓老翁獨自一人步行外出，在五甲一路上迷途找不到回家路，附近熱心店家看到，馬上請楊老先到店內稍作休息，並立即報案，警方接獲通報後，就馬上派遣線上巡邏警網趕往現場了解關心，楊老對於警方的詢問都無法清楚表達，連自己的姓名及住址都不知道，身上也沒攜帶身分證件，警員吳枝城便請該處的里長提供楊老住處的大約位置，警方就照著指示將楊老先載往安寧街附近，並攙扶著挨家挨戶的詢問，終於找到楊老的住家，家屬對員警的熱心協助，都表示很感謝。

鳳山分局呼籲年節將近，家中有長者或需照顧成員者，請多關懷與陪伴，避免讓長者獨自外出，可為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，也可向社會局申請安心手鍊，或是在衣服明顯處繡上連絡電話，讓長輩迷途時，可以讓警方協助找到回家路。

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