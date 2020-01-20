老榮民年輕行軍養成好腿力 　「散步」5小時迷途16公里

▲年逾9旬的老榮民從平鎮住處走到濱海的觀音工業區。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

住在桃園市平鎮區93歲陳姓老榮民，19日下午外出散步卻迷路，從白天走到半夜走了5個多小時，才在16公里外的觀音工業區附近被巡邏員警發現，員警查詢身分對於他如此高齡卻能走這麼遠表示相當訝異，老翁則自信的秀出榮民證民證表示，經常行軍因此練就好腿力，最後在員警的護送下平安返家。

▲▼警方對好腿力的老榮民招待飲食後護送返家。（圖／大園警分局提供）

大園警分局觀音分駐所警員許勝東、林亭翰於19日晚間，巡邏行經成功路二段與桃科十二路路口時，發現一名老翁衣衫單薄獨自行走於內側車道上，員警擔心發生意外，立即上前將老翁帶到路旁關懷詢問。但老翁因行走太久體力透支，加上當時天氣寒冷，老翁身體不停顫抖，員警便先將他帶返所並提供飲食讓他享用。

▲老榮民自信的秀出榮民證。（圖／大園警分局提供）

陳姓老翁表示，自己獨居在平鎮區，平時都會出門散步運動，但當天下午出門後，不知為何走錯了路，加上天色越來越暗，就一路走到了觀音地區。員警聽聞後不禁讚歎老翁的體力，老翁則略顯開心地拿出他的榮民證，表示自己年輕時跟著國軍來台，經常行軍因此練就了好腿力。

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