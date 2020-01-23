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怒！少年狂毆小袋鼠...少女在旁大笑　網友拳頭全硬了「肉搜報警」

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▲▼澳洲袋鼠遭非法屠殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲袋鼠因野火肆虐而大量死亡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲大火造成當地許多野生動物死亡，專家們都致力幫助牠們生存下來，但近日網路上卻流傳一段小袋鼠遭一名少年毆打的影片，一旁拍攝的少女還在大笑著。影片一PO出，立即引來眾網友的撻伐，並肉搜出當事人，目前警方已經介入調查。

根據The Sun報導，拍攝影片的少女將影片PO在「Snapchat」上，從影片中可見，一名穿著綠色短褲的少年不停的用拳頭毆打小袋鼠，至少出手揍了8下，小袋鼠雖然舉起腳掌防禦，但還是被少年打倒在地。一旁負責掌鏡的女子還瘋狂的大笑，像是在看好戲一般，另外還有一名少年同行，在一旁觀看並沒有要阻止的意思。

該影片在「Snapchat」發布後立刻被轉發到臉書上，有網友指出，案發地點應該是在新南威爾士州（New South Wales）。影片內容引起許多人的憤怒，還有網友肉搜出影片中的少年及少女，立刻打電話報警處理。

看過影片的網友表示，這群年輕人虐待動物的影片總共有2則，除了毆打袋鼠之外還開車撞牠，目前整起案件正在進行調查。當局表示，「我們非常重視關於虐待動物的案件，正依照法律程序處理中，出於隱私的關係，目前無法提供更多的訊息。」

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