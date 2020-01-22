澳洲大火碳排放高達9億噸　超過全球商用飛機「整年」合計

▲ 澳洲大火產生9億噸的碳排放，等同於2018年商用飛機「一整年」的碳排放量。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

澳洲大火延燒至今已達數個月，燒毀森林面積也超過三個台灣，估計超過10億隻動物死亡，但大火造成的傷害可能不只有在當地造成影響，根據統計，澳洲大火可能產生9億噸的碳排放，已經等同於2018年商用飛機「一整年」的碳排放量。

據彭博社報導，若參考全球火警資料庫的數據，本次的森林大火碳排放量實際數字可能在6.5億噸到12億噸之間，即便用最小值來估算，也超過澳洲在2019上半年度碳排放量為5.32億噸，更是可能超過國際清潔運輸理事會（International Clean Clean Council）所公佈的2018年從全球商用飛機計算的排放量9.18億噸的數據。

▲澳洲新南威爾斯州一名消防員在火場灑水灌救。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲森林大火每年大概都在9月到隔年3月之間發生，通常起火地點都在澳洲草原或開闊的林地，美國國家大氣研究中心科學家芮貝卡(Rebecca Buchholz)表示，過去森林火災所釋放的碳排放量，會在短短幾年內被植物吸收完畢，但這次大火所造成的傷害，可能讓生態就此失衡。

儘管澳洲的溫室氣體污染僅佔世界總量的1％，但換算在人均排放量上卻高居第二。澳洲在2016年的人均二氧化碳排放量為16.2公噸，僅次於沙烏地阿拉伯的16.3公噸，並略高於美國的15公噸。