澳洲武漢肺炎疑似病例昨解除隔離！　檢驗陰性排除

▲中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲昆士蘭省布里斯本一名男子日前赴武漢旅遊,但卻在返國後出現類似新型冠狀病毒的症狀,隨即告知家庭醫師,在家隔離觀察。對此,澳洲衛生部門發言人今(22)日表示,經過實驗室檢測,該名男子並沒有感染2019新型冠狀病毒,已於昨日解除隔離。

綜合澳洲廣播公司(ABC)、澳洲人報(The Australian)報導,先前一名來自布里斯本(Brisbane)的男子出現疑似武漢肺炎的症狀後,啟動在家隔離措施,但事後相關症狀消失,加上實驗室檢測結果呈現陰性,也就是沒有感染2019新型冠狀病毒之後,於當地21日解除隔離。

事實上,澳洲機場已針對來自武漢的旅客加強檢查,依據澳洲旅遊局統計數據,每周自中國飛往澳洲6大城市的航班共有219班。澳洲政府首席醫療官員墨菲(Brendan Murphy)表示,自23日開始,搭乘每周三班自武漢飛往雪梨航班的乘客,將接受檢查,且乘客也會拿到一本手冊,若出現高燒或是疑似武漢肺炎的症狀,就得主動告知。

談及武漢肺炎,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)提到,國家應變中心現已成立,目前澳洲境內傳播的風險仍低,但情況隨著時間正在改變,「我們已經採取新措施來保護國人,且衛生部門官員也會針對每架自武漢飛來的航班進行檢查,DFAT提高對武漢的旅遊諮詢級別,建議當地的旅客必須保持高度警戒,我們有全球最棒的衛生體系,來應對現在的狀況,國人們應該要保持警惕,但不用感到驚慌。」

We have the best health system in the world and we are prepared to deal with this situation. While Australians should remain alert, they should not be alarmed.