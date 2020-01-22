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澳洲武漢肺炎疑似病例昨解除隔離！　檢驗陰性排除

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▲▼義大利機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭省布里斯本一名男子日前赴武漢旅遊，但卻在返國後出現類似新型冠狀病毒的症狀，隨即告知家庭醫師，在家隔離觀察。對此，澳洲衛生部門發言人今（22）日表示，經過實驗室檢測，該名男子並沒有感染2019新型冠狀病毒，已於昨日解除隔離。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、澳洲人報（The Australian）報導，先前一名來自布里斯本（Brisbane）的男子出現疑似武漢肺炎的症狀後，啟動在家隔離措施，但事後相關症狀消失，加上實驗室檢測結果呈現陰性，也就是沒有感染2019新型冠狀病毒之後，於當地21日解除隔離。

事實上，澳洲機場已針對來自武漢的旅客加強檢查，依據澳洲旅遊局統計數據，每周自中國飛往澳洲6大城市的航班共有219班。澳洲政府首席醫療官員墨菲（Brendan Murphy）表示，自23日開始，搭乘每周三班自武漢飛往雪梨航班的乘客，將接受檢查，且乘客也會拿到一本手冊，若出現高燒或是疑似武漢肺炎的症狀，就得主動告知。

談及武漢肺炎，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）提到，國家應變中心現已成立，目前澳洲境內傳播的風險仍低，但情況隨著時間正在改變，「我們已經採取新措施來保護國人，且衛生部門官員也會針對每架自武漢飛來的航班進行檢查，DFAT提高對武漢的旅遊諮詢級別，建議當地的旅客必須保持高度警戒，我們有全球最棒的衛生體系，來應對現在的狀況，國人們應該要保持警惕，但不用感到驚慌。」

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