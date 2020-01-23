武漢全面進入「戰時狀態」！機場、火車站對外通道關閉

▲武漢宣佈全市進入戰時狀態。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

一場突如其來的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，讓武漢迅速成為世界關注焦點。武漢市市長、武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長周先旺22日表示，武漢全城進入「戰時狀態」，目前各進出城入口都在日夜安裝設備，在大年三十除夕之前基本上能夠全部覆蓋，建立一道疫情防控「護城河」。

武漢市委書記馬國強23日宣布，全市進入戰時狀態，實行戰時措施，遏制疫情蔓延；23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。

據《新華社》報導，眼下正值春運高峰，作為疫情核心區的武漢市如何有效管控？武漢市市長、武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長周先旺指出，武漢市正採取一系列措施，「內防擴散、外防輸出，」防止疫情擴散蔓延，目前重點是做好對進出城市人員的管控；對於離開武漢市的群體，無論是通過機場、碼頭、高鐵還是自駕，出境都要測體，體溫一旦超過37.3攝氏度的群體，就要按照相關處置規程，該留觀的要留觀，該隔離的要隔離，該收治的要收治。

他表示，在國家衛健委專家組的指導下，努力做到疫情感染群體「不進不出」，不能對其他地區造成更大防控壓力，目前對這一舉措，市民和旅客朋友都還是比較支持、配合的。

對於武漢「封城」之說，周先旺也進一步解釋，武漢「封城」是指對體溫異常、可能被新型冠狀病毒感染的人群不讓進出城，而不是對生活在武漢的1000多萬人不准進出。

▲武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

另外，他說，武漢作為一座人口超千萬的城市，既要防止輸出，也要控制輸入，對來武漢的群體也要檢測體溫，也已堅決取締任何大型活動、人員聚集，取消前往國內外的旅遊團體，嚴禁各類活禽動物、野生動物運輸進城，嚴厲打擊各類違規違法運輸活動。

那麼，目前醫療機構、床位能否保障新型冠狀病毒感染的肺炎救治？周先旺回應，這次疫情發生很突然、很迅猛，前期相關病人都集中在武漢市的肺科醫院、傳染病醫院，兩家醫院加起來病床有300多張，因此醫療資源很緊張，「目前武漢市採取了『7+7』的醫療防控救治方法，即由武漢市內的同濟、協和等7家大型綜合性醫院，託管7家中小醫院，全市用於此次疫情防控的醫院床位將達到4300張左右，醫療救護能力也將大幅提升，我們還對所有發熱病人實行免費救治、免費觀察、免費定點治療。」

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