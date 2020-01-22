雷達「太敏感」一直叫　英千億航母「伊莉莎白女王號」問題多

▲英國航母伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

英國航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）和「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）斥資數十億英鎊打造，不過近日卻傳出花了2.69億英鎊（約105億新台幣）的Crowsnest預警感測器（雷達）因為「太敏感」頻頻出問題，根本就沒辦法使用。

根據《每日郵報》報導，這個雷達系統可以偵測所有海上的威脅，並同時監視600個目標，在未來將會成為兩艘航母的眼睛和耳朵。不過相關人士卻透露，這兩艘航母在2014和2017年下水後，就發現了和雷達相關的機械問題，不過一直無法解決，去年耶誕節前又測試了一次雷達系統，才發現原來是軟體出了問題。

▲伊莉莎白女王號從建造以來就問題不斷。（圖／美聯社）

據悉，這個感測器軟體的內部問題會導致使用速度上的延遲，加上整個系統的進度相當落後，可能在伊莉莎白女王號要首次執行任務時都還無法準備好，因此航母的相關工作人員都非常焦急，急著在趕進度。而且，航母的模擬訓練設備也都還沒準備好，導致飛行人員無法受訓，軟體工作人員也無奈表示「我們得幫那些還沒準備好的東西寫程式」。

參加過福克蘭戰爭（Falkland War）的英國皇家前海軍將艾倫（Alan West）表示，雷達系統會發揮相當大的作用，甚至是這數十億英鎊打造的航母的關鍵和防禦第一線，另外，他還說，「英國人從福克蘭戰爭中得到的教訓就是空中雷達系統，如果當時我們有的話，就不會失去『謝菲爾』號（HMS Sheffield ，D80）。」

▲英國福克蘭戰爭的謝菲爾號（HMS Sheffield ，D80）。（圖／美聯社）

然而，雷達的供應商和航母相關計畫的人士都堅稱，待到「伊莉莎白女王」號首度執行任務時，所有技術包括雷達一定會準備到位。不過卻有一名海軍高官仍坦承，航母的進度讓人十分擔心，在執行任務前一定要準備好才行，因為雷達是整個航母打擊的重要力量之一。

不過這也並非英國航母首次傳出問題，去年6月下水測試時竟然發現了漏水問題，也被迫返回母港，而在6月之前更還有軸封漏水導致海水湧進、誤觸飛機庫灑水裝置等意外，也讓人十分擔心這兩艘耗資上千億台幣打造的航母是否能如期出任務。