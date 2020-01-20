捷克「精神療養院」凌晨惡火狂燒2hrs「房間焦黑」！8病患身亡

▲捷克韋伊普爾蒂（Vejprty）一間精神療養院發生火災，導致8名病患死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

捷克西部、與德國接壤的城鎮「韋伊普爾蒂」（Vejprty）於19日傳出祝融之災，一間精神疾病療養院凌晨突然失火，雖然消防員迅速趕到現場，仍耗費2小時才將惡火撲滅。據了解，8名男性病患因吸入濃煙死亡，至少30人受傷，檢調單位仍在釐清起火原因。

捷克一間精神療養院19日凌晨發生火災，其中一間房間起火，迅速延燒。緊急救災單位發言人沃列尼克（Prokop Volenik）表示，消防部門凌晨4時49分接獲通報，同仁10分鐘內就趕到現場，但耗費2小時才成功撲滅火勢。由於案發地點位處邊境，鄰近的德國也派出消防與醫療單位合作協助。

▲捷克一間精神療養院發生火災，消防隊員迅速到場，仍耗費2小時才將火勢撲滅。（圖／達志影像／美聯社）



綜合BBC、ABC報導，院內當時有35名病患與3名照護人員，8名男性病患因吸入濃煙身亡，另外至少30人受傷，目前仍有3人住院治療，其中2人情況危急。據了解，由於天氣惡劣，移送傷患的直升機一度受阻。此外，檢調單位仍在釐清起火原因。

市長加夫杜諾娃（Jitka Gavdunova）表示，療養院的防火措施與設備符合法律標準，但起火的房間卻沒有煙霧探測器。他也透露，照護員工人手長期不足，市府將撥出緊急救難資金，安置其他病患，「這對於我們的城市來說，是一場巨大的悲劇，那裡的病患都是城市的一分子。」

勞動與社會事務部部長馬拉科娃（Jana Malacova）承諾，將會協助重建療養院，並試圖修法，改善殘疾人士照護人員的工作環境與條件，「我們希望，每一名照護人員最多只需負擔13名病患，我想，這對於目前嚴峻的情況將有很大的幫助。」

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