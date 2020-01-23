TRF風暴未停歇！　被害台商找立委神救援　5億遠債風暴順利化解

▲TRF受害聯盟曾多次舉辦大規模抗議活動抗議政府漠視銀行以不實獲利財報吸引投資者。（圖／TRF受害聯盟提供）

記者張君豪／台北報導

台灣金融界因數年前行銷人民幣TRF（目標可贖回遠期債）風暴造成國內中小企業主損失高達上千億元台幣，早在2013年起亞洲金融圈認為人民幣走勢強勁，企業主和投資者也認為人民幣不可能下跌，銀行熱推對賭人民幣外匯的TRF遠期債，企業主和部分民眾業認為簽約就有利可圖，結果人民幣後來逆勢下跌，造成買TRF遠期債的中小企業主、民眾哀鴻遍野。

不少投資TRF民眾賠的傾家蕩產，紛紛成立自救會到立法院、金管會、發售銀行等相關機關抗議，日前有銀行法遵人員私下向《ETtdoay新聞雲》記者爆料，部分投資人不甘損失，提告銀行偽造文書、業務員偽造假財報只為爭取賣TRF產品相關金融商品業績。





▲TRF受害聯盟曾多次舉辦大規模抗議活動抗議政府漠視銀行以不實獲利財報吸引投資者。（圖／TRF受害聯盟提供）

後來金管會為整頓國內銀行銷售TRF亂象，動輒對爭議案件開罰上億元，但被害人指稱銀行賣TRF動輒獲利上百億元，主管機關裁法顯然不符比例；有部分TRF投資受害者在2018年向民進黨籍立委林岱樺請願，投資者認為富邦銀行販售TRF過程有適法疑慮，造成中小企主慘賠，希望委員能召開協調會幫忙被害台商協商。

根據《ETtoday新聞雲》掌握資料顯示，有部分TRF 受害聯盟投資者透過立法委員林岱樺陳情，林岱樺在2018年7月到10月間會同金管會、銀行局官員召開協調會，希望以銀富邦金控銀行和投資被害人協調損失金額比例方式達成和解，據了解進行的協調案有6件，協調損失金額高達新台幣5億2千萬元左右。

這次協商包含黃姓、洪姓台商以及部分公司行號，但協調過程卻引發銀行內部財管、法遵人員不滿，關鍵原因在於這些協商個案裡，銀行方面認為投資人指控包含銀行「產品推銷人員沒有相關資格」「偽造財報」也有部分投資人下單24筆TRF遠期債，前面賺錢後面虧損達上百萬元美金，反過頭來怒告銀行背信、詐欺、偽造文書，但卻經法院宣判無罪。但被害人仍希望銀行能降低投資人公司負擔比例，並請立委出面協調。

立委林岱樺服務處日前受訪回應，表示委員當時是接受TRF受害聯盟陳情，才把案件透過金融爭議協商平台召集被害人、銀行端進行協商，目的是為了讓投資被害者和銀行端能順利解決被害人和富邦銀行間的TRF遠期債投資糾紛。

林岱樺服務處指出，根據他們了解，後來委員經手的協商案都已結案，至於雙方協調、和解內容則視銀行端和被害人之間根據每個個案條件不同進行保密協商達成。對此富邦銀行也證實，協調案目前已順利落幕、惟因銀行與客戶間雙方達成和解時均互簽有保密協定，針對個案及內容協調金額，富邦銀行不能透露。

【其他新聞】

► 影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手 PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」 租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀



► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案 迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！