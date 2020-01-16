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吳怡農連4天「90度鞠躬謝票」贏了氣度　帥照逼哭2.2萬農粉：選台北市長

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▲▼吳怡農連4天「90度鞠躬謝票」贏了氣度　帥照逼哭2.2萬農粉：選台北市長（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吳怡農90度鞠躬謝票！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者劉維榛／綜合報導

2020北市第3選區「雙男神立委PK」，蔣萬安以9629票差距勝選，而戰敗的吳怡農展現氣度喊話，「敗選，難過一天就好！」隔天，便開始馬不停蹄上街謝票，一名貼身攝影師拍下吳怡農「90度帥氣彎腰」一見選民就鞠躬致謝，掀起2.2萬農粉們讚爆，高喊「真的只能選市長了！」

「恭喜蔣萬安委員，他打了一場很漂亮的選戰！」吳怡農11日在臉書感性表示，敗選，難過一天就好，因為還有許多工作等他去實踐。至於下一步棋該怎麼走，他說，「容我沉澱一段時間，但我向大家保證：壯闊台灣的這條路，尚未結束，我會繼續往前。也請支持我的所有朋友，繼續和我一起走。」

儘管輸了這場仗，卻贏了氣度，一位紀錄吳怡農日常的攝影師，15日在臉書分享他謝票的感人畫面，「今天刻意離他遠遠的，選後第四天」，只見吳怡農現身市場，向攤商、選民一一「90度彎腰鞠躬」，真誠之情無以言表。

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▲▼吳怡農連4天「90度鞠躬謝票」贏了氣度　帥照逼哭2.2萬農粉：選台北市長（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼吳怡農連4天「90度鞠躬謝票」贏了氣度　帥照逼哭2.2萬農粉：選台北市長（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼吳怡農連4天「90度鞠躬謝票」贏了氣度　帥照逼哭2.2萬農粉：選台北市長（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吳怡農見人就鞠躬，誠意十足！

照片發布短短1天時間，惹得2.2萬農婦、農友們潸然淚下，紛紛精神喊話「每個人選完後的謝票方式不一樣、第一次看到吳怡農的謝票真讓人家感動」、「換個跑道，繼續未完志業」、「下一個台北市長」、「選後第4天，他還是一如前三天認真感恩的態度，向支持/沒支持他的群眾感謝。吳怡農的真心誠意，令人動容」、「謙卑有禮的台灣囝仔」、「這個姿態很難得，下次一定會有更好的結果」、「勝敗乃兵家常事，風度更要緊」。

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