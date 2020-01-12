變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警方1月5日晚間接獲民眾報案，一名馬來西亞籍鄧姓女子原本在台北車站打工，卻離奇在萬華區租屋處失蹤，目前已經失聯且慘遭分屍棄屍於基隆山區產業道路；11日中午警方在基隆山區尋獲被害人殘缺屍塊。

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方受理報案後，確定男子林國平（45歲、多項前科）涉嫌重大，立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並組成專案小組深入追查，萬華警方指出：因林嫌丟棄隨身手機等聯絡工具逃亡藏匿，藏匿地區可能為台北、新北市及基隆市等地區，為期早日將其繩之以法，公布林嫌影像請民眾協尋，並提醒民眾注意陌生人，如有發現請立即與警方聯絡。民眾如有發現請立即撥打110或萬華分局偵查隊02-23117878。

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