伍麗華當選民進黨首位山地原住民立委　支持者「辦桌拉票」涉賄遭約談

▲伍麗華當選山地原住民立委，支持者因選前幫忙辦餐會賄選遭搜索約談。（圖為資料照／記者陳崑福翻攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨提名山地原住民立委伍麗華剛當選立委，她的支持者卻可能因為太熱心助選要吃官司。台北地檢署接獲線報，新北市新店區的某發展協會高姓理事長等人，疑似為了幫伍拉票，舉辦2次餐會，宴請約20名具原住民立委投票權人，台北地檢署初步蒐證完畢後，16日指揮警調搜索4個地點，約談高姓等嫌犯在內21人，因無證據顯示伍麗華知情，因此並未約談伍。

根據情資，這起疑似賄選案是由高姓協會理事長與林姓、游姓、陳姓等伍麗華的支持者，分別在2019年12底，和2020年1月的大選前，各舉辦1次餐會，每次花費約4000元，共宴請約20位選民。

因為高姓理事長等人在席間，疑似公開為伍麗華拉票，涉違反《選罷法》賄選罪，台北地檢署16日指揮新店分局、新北市調處等單位，兵分4路搜索相關處所，並約談包括嫌疑人與選民在內約21人協助釐清案情。據了解，伍麗華並不知道這些疑似餐會買票的事情，因此未在約談名單。

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