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割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」　租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀

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▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

林國平（45歲、強盜、竊盜、恐嚇取材多項前科）2018年才假釋出獄，居住在萬華區富民路出租套房，恰巧從馬來西亞來台工作鄧姓女子（25歲）也承租在該處林嫌對面套房，殺人分屍案發生前，鄧女租屋處浴室水管堵塞、導致鄧女無法洗澡、鄧女向房東反映但因房東當時在南部無法處理，林男曾問鄧女要不要來他家洗澡，未料卻因此發生憾事。

鄧女原本6日上午11點要到台北車站內的拉麵店打工，當天鄧女卻未出現，拉麵店員工打電話也連絡不上她，下午曾赴萬華富民路租屋處察看，與鄧女同住的表哥當天返家後覺得相當可疑報警。

萬華東園所警方7日上午到富民街林男住處查訪，發現林男神色冷漠，但屋內卻瀰漫著松香水和殺蟲劑的濃厚氣味、警員驚覺有異、不動聲色撤退後回報偵查隊，外勤幹員討論後決定8日派遣鑑識人員到場採證，但林男卻已經逃逸無蹤，鄧女也人間蒸發，警方據此認定林國平涉殺人分屍案。

警方指出林國平將當狡猾，不但噴灑松香水、殺蟲劑掩飾分屍造成的血腥臭味，事後將屍體分解裝入三個塑膠袋並裝入兩個紙箱內，警方判定林國平殺人分屍逃逸後，調閱富民路該巷弄內6-7日監視器，卻找不到林國平把屍塊紙箱拿出的蹤跡。

結果後來根據林嫌鄰居反應，警方這才發現林嫌分屍後，提著屍塊爬上5樓頂曬衣間，攀爬離開分屍現場、他從後棟民宅下樓逃逸，林嫌刻意佈疑陣攀爬後動建物逃逸，造成警方一開始調閱監視器撲空，也因此為自己爭取到開車棄屍的更多時間。

但是魔高一尺道高一丈，林嫌以為自己躲過監視器可以神不知鬼不覺棄屍，但林男忘記租賃汽車上都裝設有額外的GPS定位系統，這讓警方順利在11日中午趕赴基隆山區產業道路找到3袋屍塊，並發現鄧女下陰慘遭割下分屍。

林嫌相當狡猾，分屍後租車棄屍，過程中還先把自己手機丟棄道新北市中和區路旁，並讓手機繼續開機維持訊號，萬華警方幹員鎖定林男手機訊號後，趕赴新北市中和區逮人又再度撲空，警方認為林嫌多次進出監獄，對警方辦案技巧相當嫻熟，刻意丟棄手機、躲避監視器動線躲警追緝相當到位。

警方分析林國平有嚴重的反社會人格，屬於孤狼型犯案者，分屍完成後就遠赴中和區某車行租車並丟棄手機，8日棄屍完成後還依約乖乖到車行還車，過程中曾在基隆七堵某超商購物被監視器拍下，警方目前另闢管到掌握到林國平行蹤，有信心在短期內迅速破案。

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