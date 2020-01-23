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駝鹿屍體「肢解、去骨、絞碎」　阿拉斯加高中生體驗狩獵傳統文化

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▲駝鹿（左）阿拉斯加丘吉亞克高中（Chugiak High School ）發現世界專題，老師梅森（右）。（圖／免費圖庫CC0、Twitter@ChugiakHS）

▲阿拉斯加丘吉亞克高中（Chugiak High School ）老師梅森（右）示範肢解駝鹿肉。（圖／免費圖庫CC0、Twitter@ChugiakHS）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州的丘吉亞克高中（Chugiak High School ）學生體驗了一堂難忘的文化傳統實作課程。「發現世界專題」老師梅森（Brian Mason）擁有「文化教育收穫許可證」，他將狩獵來的駝鹿（Moose）帶到班上，讓孩子們親手學習去骨、肢解動物的生活技能與解剖學知識，並實際體驗阿拉斯加傳統文化。

2019年12月10日，梅森將一頭死去的駝鹿載到班上，首先上了一堂簡單的動物解剖學課程，接著讓孩子們戴起手套，拿刀子去骨、肢解並加工。綜合《安克拉治每日新聞》、《阿拉斯加星報》報導，梅森示範如何把駝鹿的蹄從腿上折斷，他警告等等會發出「啪」的一聲，可能令人感覺不適，有些孩子聽見以後果然露出侷促不安的神情。

學生麥克連一開始感到畏縮，但很快就能熟練地分離肉與骨頭，「一旦你更投入，就更容易處理。」愛德華斯說，「與其它課程相比，我們做了許多更有互動性的事情，比起只在紙上學習更有趣。」杜伯森表示，大家都知道，老師讓他們使用鋒利刀具是一種信任的表現，「我們是來學習的，不會做些愚蠢的事情。」

學生們專注地處理脂肪、肌腱、骨頭、毛髮與其他殘骸，將大約200磅（大約90公斤）的駝鹿肉絞碎並裝袋，一部分當作課堂的晚餐佳餚，剩餘的捐給慈善機構。

梅森持有「阿拉斯加漁獲狩獵部門」批准的「文化教育收穫許可證」（Cultural Educational Harvest Permit），被允許為了教育目的狩獵。他說，因為近日降雪條件不足，花了三個周末才在柳樹（Willow）地區附近的沼澤地射到這一頭年輕的駝鹿。

據了解，狩獵動物有所限制，必須是沒有角且成年的個體，不能獵捕帶著幼子的母駝鹿，事後必須提交報告，交代動物的年齡、性別、具體狩獵地點、獵人姓名，30天內要再提交另一份報告，詳細說明教育或文化專題活動的內容細節。

梅森坦言，一開始很擔心學生的反應，但孩子們「全都超級安全又負責任，老實說，我不確定一些學生如何面對處理動物屍體的過程，這對於有些學生而言，可能是個不愉快的經驗，但是他們真的很讓我驚艷。」他認為這次課程非常成功，「我與整個『發現世界專題』（World Discovery Seminar）要強調的是體驗性學習……我認為有一些經驗無法從課本學到。」

「阿拉斯加漁獲狩獵部門」的生物學家史皮維（Tim Spivey）說，每年會發放30份至40份許可證，授予對象多是學校與城鎮，狩獵動物大部分是駝鹿，少數馴鹿、黑熊或山羊，但批准條件非常嚴格，必須提出一套教育專案計畫，狩獵不得造成族群數量顯著減少，也不能影響其他獵人狩獵的機會。他說，當地的狩獵採集文化傳統與實踐得以被傳遞下去，「對於阿拉斯加意義重大。」
 

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