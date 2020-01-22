伊朗西側邊境發現6架F-35隱形戰機　俄製「貨櫃雷達」號稱看見一切

▲F-35示意圖，非當是戰機，俄羅斯聲稱在伊朗邊境發現F-35。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯方面聲稱，位在伊拉克的美軍基地遭到伊朗轟炸後的數小時，俄製的防空系統「貨櫃雷達」（Container radar）在伊朗邊境發現疑似6架F-35隱形戰機出沒，俄羅斯的防空系統的性能可以監控周遭方圓數千公里的空域。

綜合《阿爾馬達新聞社》（Almasdar news）及俄羅斯報（Russian Gazette）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）聲稱，在伊朗空襲美軍基地期間，俄羅斯境內的雷達發現伊朗邊境空域至少有6架F-35，但這個資訊還有待進一步的確認，但這件事強調了局勢的敏感性。

軍事專家指出，「貨櫃雷達」超地平線遠程雷達系統完成了這一系列的工作，F-35是具備隱形能力的第五代戰機，卻被幾千公里外的俄羅斯境內遠程雷達發現，由於「貨櫃雷達」涵蓋的範圍只包括伊朗部分國境，顯然F-35是出現在伊朗西側。

▲俄羅斯聲稱在伊朗西側邊境發現F-35。（圖／翻攝自Google map）

「貨櫃雷達」於2019年完成國家測試，今年投入測試性戰鬥值班一切順利，普通的雷達只能追蹤400公里內的飛機動向，但是「貨櫃雷達」涵蓋的範圍則是方圓2000公里，所有歐洲北約國家的轟炸機或無人攻擊機升空，都在俄羅斯的眼皮底下進行。

俄媒聲稱，伊朗和俄軍之間尚無防空資訊交換協議，或許雙方有必要簽署一下。

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