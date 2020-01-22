　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

伊朗西側邊境發現6架F-35隱形戰機　俄製「貨櫃雷達」號稱看見一切

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲F-35示意圖，非當是戰機，俄羅斯聲稱在伊朗邊境發現F-35。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯方面聲稱，位在伊拉克的美軍基地遭到伊朗轟炸後的數小時，俄製的防空系統「貨櫃雷達」（Container radar）在伊朗邊境發現疑似6架F-35隱形戰機出沒，俄羅斯的防空系統的性能可以監控周遭方圓數千公里的空域。

綜合《阿爾馬達新聞社》（Almasdar news）及俄羅斯報（Russian Gazette）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）聲稱，在伊朗空襲美軍基地期間，俄羅斯境內的雷達發現伊朗邊境空域至少有6架F-35，但這個資訊還有待進一步的確認，但這件事強調了局勢的敏感性。

軍事專家指出，「貨櫃雷達」超地平線遠程雷達系統完成了這一系列的工作，F-35是具備隱形能力的第五代戰機，卻被幾千公里外的俄羅斯境內遠程雷達發現，由於「貨櫃雷達」涵蓋的範圍只包括伊朗部分國境，顯然F-35是出現在伊朗西側。

▲▼俄羅斯聲稱在伊朗西側邊境發現F-35。（圖／翻攝自Google map）

▲俄羅斯聲稱在伊朗西側邊境發現F-35。（圖／翻攝自Google map）

「貨櫃雷達」於2019年完成國家測試，今年投入測試性戰鬥值班一切順利，普通的雷達只能追蹤400公里內的飛機動向，但是「貨櫃雷達」涵蓋的範圍則是方圓2000公里，所有歐洲北約國家的轟炸機或無人攻擊機升空，都在俄羅斯的眼皮底下進行。

俄媒聲稱，伊朗和俄軍之間尚無防空資訊交換協議，或許雙方有必要簽署一下。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
武漢肺炎確診473例！專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒
100歲外婆突給紅包！孫女打開一看落淚　「一定要好好保存」
獨／Keanna再告謝和弦、莉婭！「絕地大反攻」追加2罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本首位女性自衛官接受潛艦培訓　預計一年後分發潛艦部隊

伊朗西側邊境發現6架F-35隱形戰機　俄製「貨櫃雷達」號稱看見一切

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母「伊莉莎白女王號」問題多

美國海軍為戰艦裝SPY-6雷達　可對抗中俄反艦飛彈

羅斯福號航母啟程赴亞太　要與雷根號「雙航母演習」牽制北韓

軍事專家：TU-154恐「針對性訓練」　絕非逗台日空軍玩

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

日本首位女性自衛官接受潛艦培訓　預計一年後分發潛艦部隊

伊朗西側邊境發現6架F-35隱形戰機　俄製「貨櫃雷達」號稱看見一切

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母「伊莉莎白女王號」問題多

美國海軍為戰艦裝SPY-6雷達　可對抗中俄反艦飛彈

羅斯福號航母啟程赴亞太　要與雷根號「雙航母演習」牽制北韓

軍事專家：TU-154恐「針對性訓練」　絕非逗台日空軍玩

抽菸免疫力↓！專家曝「4預防妙招」剋武漢肺炎...油炸、辣先停

馬英九金鼠福卡來了！　發放時間、地點一次看

高鐵車上驚見「咳嗽魔人」！全部人默默戴口罩　她氣炸：什麼心態？

國民黨「野生中常會」結論…不改黨名　網一看手板全崩潰：比國中佈告欄還醜

武漢肺炎、流感...全球緊張！營養師「4大保健品」預防中鏢好過年

把最好的都給家人！主衛浴室改造成休憩區　坐擁無敵海景超幸福

金在中328台北開唱！門票下月開賣　嘴甜講中文約粉絲：不見不散

劉揚偉喊鴻海今年目標成長3~5%　車電攜手FCA最快2022年量產

武漢肺炎確診473例！陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元　年成長30%「獲利20億元」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

軍武熱門新聞

美國海軍裝SPY-6雷達　抗中俄反艦飛彈

軍事專家：TU-154絕非逗台日空軍玩

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

解放軍成功竊取以色列「鐵穹」參數

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母問題多

兩岸開戰　美民調：16.5%會投降

美羅斯福號航母啟程前往亞太　結束「空窗期」牽制北韓

日本誕生首位潛艦培訓女性自衛官

我國自製高教機6月即將首飛

美國女上校指控空軍上將：射精在我褲子上

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

解放軍邊境怒嗆印度：不想打就滾　影片瘋傳

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

星國軍方證實：A330載傷兵回國

更多熱門

相關新聞

參議院通過川普彈劾審理規定

參議院通過川普彈劾審理規定

美國聯邦參議院22日展開投票，經歷約12小時的辯論後，以53比47票通過有關總統川普（Donald Trump）彈劾審理的規定，規則決議由共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）所提出。

希拉蕊記恨4年　批桑德斯是職業政客

希拉蕊記恨4年　批桑德斯是職業政客

270輛本田汽車回廠　維修安全氣囊要等1年

270輛本田汽車回廠　維修安全氣囊要等1年

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母問題多

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母問題多

特斯拉賺翻卻砍獎金　員工要求薪資增15%

特斯拉賺翻卻砍獎金　員工要求薪資增15%

關鍵字：

F-35貨櫃雷達Container radar北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面